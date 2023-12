Dia em A Fazenda 15 é marcado por muitas trocas de farpas e análises

Em ritmo de reta final, os 10 peões confinados na sede de A Fazenda 2023 (Record) tiveram um dia de quarta-feira sem grandes atritos ou confusões.

O principal assunto foi a formação da 12ª roça, que diferente das demais, terá 4 participantes após a definição do último Fazendeiro, durante o programa ao vivo.

Confira os principais destaques do dia:

Márcia julga rivais após roça: 'Meteram o pa* no Shay e foram em mim'

Durante as funções, Márcia Fu analisou o jogo dos Crias e criticou o grupo. Os aliados Jaquelline e André concordaram com a ex-atleta.

Márcia: "Meteram o pau no Shay e foram em mim."

Jaque: "Ué, semana passada eles fizeram o que comigo?"

André: "Exatamente..."

Márcia: "Semana passada, o que eles fizeram com a Jaquelline? Semana passada voaram na Jaquelline. Esta semana, no Resta Um, deixou o André para trás. '[Radamés falou] ou era para sobrar você [ela mesma], André ou a Nadja e fica pagando de bonzinho'."

Márcia: "Falei: 'pois é, mas você acha que o público não vê, Rada?'. Acha que o público não vê eles metendo, caindo no cac*te com o Shay ali e na hora de salvar no Resta Um..."

Jaque: "Medroso."

André: "Bem que o Shay tinha falado."

Márcia: "Bem que o Shay falou que ele [Tonzão] é um cagão."

Jaque: "A primeira pessoa que falou foi o Lucas. Um dia estava o Lucas, eu e o Rada no quarto e ele falou bem assim: 'O Lucas, já que você acha que eu tenho medo de ir para a roça, junta aí com o Paiol e me bota'."

Lily faz reflexão sobre escapar da roça mais uma vez

A Fazenda 2023: Lily troca farpas com rival

No trato das aves, Lily alfinetou Cezar Black ao repercutir que não foi para a roça ainda. Os dois haviam tretado ontem por isso.

Lily: "Isso é o legal do game, e chegando há 8 dias é muito bacana. Algum dia, a minha hora vai chegar, porque é o game."

Lily: "A gente entra aqui sabendo que tem roça, sabendo que a gente tem que ser votado, sabendo que pode ser vetado de provas, sabendo que vamos para a baia, sabendo que vamos ter que acordar cedo para fazer o trato dos animais."

Lily: "A gente entra aqui sabendo de tudo. Eu achava que, a essa altura do campeonato, eu já teria ido para roças, nem achava, de verdade, que estaria aqui. Mas está sendo muito legal, muito incrível mostrar mais da Lily e estar a 8 dias da grande final, para a gente poder conhecer o finalista."

Cezar: "Beleza."

Márcia diz estar 'livre' de peão

Na varanda, o grupo Pôr do Sol analisou a postura de Tonzão na formação da roça. Márcia Fu e André disseram estar "livres" de salvar o integrante dos Crias e Jaquelline ressaltou que "sabia das intenções" do rival.

Márcia: "Eu votei nele [Shay], eu e Nadja. Ele foi inteligentíssimo, o público viu que ele foi coerente. O outro que foi um banana, um bobo! Mas estou feliz por uma coisa: estou livre! Ele me livrou, me desmamou. Agora estou livre."

André: "Eu também."

Jaque: "Tentei abrir seus olhos antes. Agora concorda comigo do porquê eu ficava brava?"

Márcia: "Você nem se fala, né, André?! Foi ótimo ter acontecido isso."

Jaque: "Eles queriam se esconder no jogo. Eles erraram no jogo e viram que estavam perdendo muitas pessoas. Quando aconteceu o negócio do Lucas, ele [Tonzão] pegou o deslize do Black e a pauta da semana e do programa. Porque, querendo ou não, o Lucas era um grande jogador, tinha voltado de 3 roças.

Jaque: "Todos os embates que teve na casa desde a primeira semana, estava envolvido o Lucas. Sempre se posicionou, nunca teve medo de ir para cima, nunca sabonetou, era na dele, não ficava de brincadeira com ninguém. Ele era: os meus são os meus e, quem está contra mim, eu sou assim, doa a quem doer."

Jaque: "O que fizeram? 'Vou pegar o deslize do Paiol, vou usar aquilo, vou ficar grande e vou subir no jogo'. Você acha que eu sou burra? Por que quando a Rachel estava aqui eles não ficaram do lado do Lucas? Eles metralharam o Lucas na primeira dinâmica (...) eu já estava vendo a maldade dele [Tonzão]."

Tonzão critica jogo de peão: 'É sagaz, fala as coisas no ao vivo'

A Fazenda 2023: Tonzão e Lily falam sobre jogo de André

Enquanto preparavam o almoço, Lily e Tonzão reclamaram do jogo de André Gonçalves, que disputa a última Prova do Fazendeiro hoje (13), com Tonzão e WL.

Tonzão: "Não é hipocrisia, mas o André é sagaz, fala as coisas no ao vivo. Ele usou, 'como sempre faço aqui, vou proteger as mulheres'... Po, várias vezes ele deu na Nadja."

O cantor se referiu ao argumento usado pelo ator na formação da 12ª roça, quando André disse que votaria em Tonzão e não em Lily, por proteger as mulheres.

Lily: "Na primeira oportunidade que teve vetou a Nath da prova do fazendeiro."

Tonzão: "Não é questão.. Não posso ser hipócrita de falar aqui que tô defendendo as mulheres. Tô defendendo a mulher do meu grupo. Não todas as mulheres. Mas dentro do meu grupo, vou priorizar a mulher."

Márcia Fu e Jaque trocam rusgas

A Fazenda 2023: Jaque e Márcia trocam farpas

Após uma atividade realizada com os peões na sede, Márcia Fu e Jaquelline se estranharam e trocaram alfinetadas no quarto.

Márcia: "Que foi, Jaquelline, que tá com essa cara?"

Jaque: "Nada, tô falando com ele [André], Você lá na prova, falando ah porque tão falando igual o Flash..."

Márcia: "Só falei que você estava parecendo o Flash. Nem deu o resultado, já estava falando. Eu hein, só estranhei. Se foi The Flash, ganharam."

Jaque: "Primeiro, quem falou que foi Flash foi você. Não fui. Eu não estava nem falando com você. Eu perguntei pros meninos. [...] Tem hora que você é ignorante né, tem que prestar atenção!"

Márcia: "É, ignorante! [...] Achei que você estava falando comigo. A gente vai se estressar por causa de prova, era só o que faltava! [...] Não foi por mal. Achei que você tivesse falado comigo".

Jaque: "Tem hora que você manda patada sem necessidade."

Márcia: "Não foi na maldade".

Jaque: "Eu sei".

Márcia: "Não vou brigar com você por causa de prova".

Jaque: "É que tem hora que não tem necessidade de dar patada".