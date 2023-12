Pai e filho, Almir e Gabriel dividem salvador que costura corpo em Renascer

Gabriel Sater revelou detalhes sobre a preparação para a próxima novela das 9, "Renascer". No folhetim, ele vai dividir a atuação como o personagem Rachid com o pai, Almir Sater, porém, em épocas diferentes.

Presente em dose dupla

Intérprete de Rachid na primeira fase, Gabriel Sater vê o personagem como um presente — na versão de 1993, o libanês foi vivido apenas por um ator, Luís Carlos Arutim. "Eu me preparei da melhor maneira que pude e com o maior respeito do mundo, porque Arutim é um mestre da dramaturgia e fez lindamente... Não tem como tentar alcançar. Nos resta dar a nossa alma da maior maneira possível", diz o ator em conversa com imprensa à qual Splash acompanhou.

Gabriel diz que o pai não contou detalhes de sua preparação para o personagem, mas adianta saber que ele vai arrasar no sotaque. "É um personagem complexo, difícil, solar e apaixonante. Estou curioso. Meu pai não me mostrou muita coisa, só sei que o sotaque dele, a prosódia dele está ótima, visto que desde pequeno conviveu com a ascendência sírio-libanesa da nossa família. Então, ele pegou muito da embocadura dessa cultura."

O ator afirma que estudou prosódia com Iris Gomes, a mesma preparadora de Luis Carlos Arutim. "Estou todos os dias sonhando pelo novo Rachid, que traz cores e intenções diferentes. Tudo o que pude estudar e me transformar como artista, eu entrego para essa nova alma. É o mais gostoso dessa arte da dramaturgia, que é um pouco nova para mim."

Gabriel reforça que sempre teve sonho de atuar ao lado de Humberto Carrão, protagonista na primeira fase da trama. "Um dos maiores atores da minha geração. E provou ser um grande ser humano, obviamente, na intimidade. Um ator sem igual e de profissionalismo absurdo, por inúmeras cenas que a gente gravou juntos."

Rachid (Gabriel Sater) na primeira fase da novela Imagem: Globo/Estevam Avellar

Quem é o personagem Rachid

Na primeira fase, o mascate libanês é o responsável por salvar a vida do protagonista, José Inocêncio, costurando a pele do rapaz com linha e agulha após um ataque brutal. Quem vive o "coronelzinho" nos primeiros capítulos é Humberto Carrão.

Rachid desaparece por anos, mas retorna à história na segunda fase, interpretado por Almir Sater. Quem não esquece de seu ato heroico é José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeira na fase adulta. Rachid vai surpreender ao voltar a Ilhéus (BA) e confirmar a história do coronel, que sobreviveu após ter a pele costurada.

Na versão original de Benedito Ruy Barbosa, toda vez que era chamado de "turco", Rachid fazia questão de corrigir, dizendo: 'Turco não, nós é libanês!'. O mesmo deve ocorrer na versão adaptada pelo neto do autor, Benedito Ruy Barbosa, para Globo. A trama estreia no dia 22 de janeiro.