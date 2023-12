Radamés critica jogo de aliado: 'Fez uma m*rda danada e não fala nada'

Em papo com Shayan na madrugada, Radamés criticou a jogada de Cezar Black com o Poder do Lampião na roça de A Fazenda 2023 (Record). O atleta apontou que não julgará o aliado, mas não esqueceu que ele o alfinetou quando foi a sua vez de usar o poder.

Shay: "Está nervoso [por estar na roça]?"

Radamés: "Não, estou tranquilo, suave, na paz."

Radamés: "Está vendo como a decisão ali na hora... não vou julgar ele, da outra vez ele ficou me julgando. Agora fez uma m*rda danada e ele não fala nada."

Radamés: "Falar dos outros na hora de tomar decisão é mole... e a minha decisão ainda foi acertada. Porque a pessoa que botei lá para jogar com ele, perdeu dele na prova, fez VT e saiu."

Shay: "Eu acho que a gente tem que entender que, no momento da emoção, a gente começa a falar muitas coisas sem colocar um no lugar do outro. Semana passada ele: 'p*rra, por que fez isso?'. Eu também, só que eu falei diferente, não falei que você fez m*rda."

Radamés: "Eu não acho que fiz m*rda, mas..."

