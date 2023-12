Portiolli causou 'queda' de diretora que exibia mais bunda que ele no SBT

Celso Portiolli, 56, disse que uma ex-diretora de seu programa no SBT "caiu" após ele reclamar com Silvio Santos que ela exibia mais as bundas das assistentes de palco do que sua imagem.

O que aconteceu

Ao falar sobre as mudanças ocorridas na forma de fazer TV aberta, sobretudo por causa das redes sociais, Portiolli citou como exemplo o fato de animadores de TV hoje puderem usar barba, o que antes não era permitido. O apresentador abordou o assunto durante bate-papo com João Silva, filho de Faustão, no podcast PodC.

João Silva, porém, ponderou que hoje também não pode certos quadros que eram permitidos antigamente, a exemplo da "Banheira do Gugu", icônico quadro do Domingo Legal. Foi nesse momento que Celso citou a diretora de seu programa e o fato de ter se incomodado por ela ceder mais espaço ao bumbum das mulheres que destacá-lo na tela.

Uma vez uma diretora minha caiu... [programa] Tempo de Alegria... Eu concorri com seu pai uma vez.. Ficava assim a programação [do SBT]: era o Programa do Gugu, entrava o Tentação com uma hora de programa. Eles desmontavam o cenário do Gugu e montavam o meu e eu entrava ali, pegava o Faustão ao vivo 5h da tarde. E começou ir bem o programa, não foi mal não, aí o seu pai lançou o concurso do É O Tchan, aí acabou comigo, me ferrou. Portiolli

A diretora [do meu programa], nessa época, eu fui conversar com Silvio [Santos]... Falei 'Silvio, tá errado o negócio porque eu aparecia no programa 50 vezes, a minha imagem, bunda de mulher com close ginecológico apareceu 70 vezes contado'. Eu falei 'isso não é televisão para a família', aí ele tirou a diretora. E ela falava assim no ponto 'culo, culo, culo', e os caras [colocavam] e eu 'o que isso, vai acabar com a minha imagem'. Não é possível, aparecer mais bunda que eu. Portiolli

Celso Portiolli não revelou o nome da diretora. O apresentador também não especificou se por "caiu" e "tirou" significa que ela foi demitida do SBT ou transferida para outro programa. No Tempo de Alegria, Portiolli tinha como diretora a argentina Nely Raymond. Em novembro de 2020, em postagem no Instagram, o apresentador rememorou a atração e lamentou o fato de Nely ter morrido.