Márcia julga rivais após roça: 'Meteram o pa* no Shay e foram em mim'

Durante as funções em A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu analisou o jogo dos Crias e criticou o grupo. Os aliados Jaquelline e André concordaram com a ex-atleta.

Márcia: "Meteram o pau no Shay e foram em mim."

Jaque: "Ué, semana passada eles fizeram o que comigo?"

André: "Exatamente..."

Márcia: "Semana passada, o que eles fizeram com a Jaquelline? Semana passada voaram na Jaquelline. Esta semana, no Resta Um, deixou o André para trás. '[Radamés falou] ou era para sobrar você [ela mesma], André ou a Nadja e fica pagando de bonzinho'."

Márcia: "Falei: 'pois é, mas você acha que o público não vê, Rada?'. Acha que o público não vê eles metendo, caindo no cac*te com o Shay ali e na hora de salvar no Resta Um..."

Jaque: "Medroso."

André: "Bem que o Shay tinha falado."

Márcia: "Bem que o Shay falou que ele [Tonzão] é um cagão."

Jaque: "A primeira pessoa que falou foi o Lucas. Um dia estava o Lucas, eu e o Rada no quarto e ele falou bem assim: 'O Lucas, já que você acha que eu tenho medo de ir para a roça, junta aí com o Paiol e me bota'."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Enquete encerrada Total de 3452 votos 84,30% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 12,25% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,45% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 3452 votos

