A Fazenda 15: Shay usa Poder Branco e Tonzão é o 5º roceiro da 12ª roça

Em posse do Lampião do Poder na 12ª roça de A Fazenda 2023 (Record), Shay optou por ficar com a Chama Branca e entregou a Chama Laranja para Cezar Black.

A Chama Branca foi divulgada ao público apenas no final da berlinda: "A roça dessa semana terá cinco peões e a eliminação será dupla. Você deve escolher dois peões da sede ou da baia que não estão na roça. Uma nova votação cara a cara decidirá qual dos dois é o quinto roceiro".

Com o poder, Shay escolheu Lily e Tonzão — na nova votação, ela teve 3 votos e ele 4. Com isso, o cantor se tornou o quinto roceiro.

Por sua vez, o poder da Chama Laranja foi aberto no início da roça: "Troque três moradores da baia por três peões da sede".

Em posse do poder, Black tirou Lily, Radamés e Tonzão da baia — deixando apenas WL. Ele colocou André, Márcia Fu e Nadja no lugar.

