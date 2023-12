Pequena Lo diz que fãs querem pagar por foto e se perdeu amigos após a fama

A convidada de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (13) é a influenciadora e humorista Lorrane Silva, a Pequena Lo. Ela, que é psicóloga por formação, revela que fãs querem pagar por consulta para tirar fotos, diz se perdeu amigos após a fama e conta como é sua relação com os seguidores.

Recebo mensagens de pessoas querendo pagar uma sessão pra tirar uma foto. Acho que se eu estivesse no consultório, iam achar que eu ia fazer um stand up na consulta. E é diferente, não dá pra soltar uma piada.

Pequena Lo

Ela fala sobre como ficou a relação com seus amigos após a fama. "Nunca sofri capacitismo na escola, mas sei que não é uma realidade. Eu era muito amada a ponto dos meus amigos brigarem pra ver quem ia me levar na cadeira de rodas. Eles estão na minha vida até hoje", afirma.

A humorista também afirma que avisou às amigas que a vida dela ia mudar com o sucesso. "Antes de eu mudar pra São Paulo, fiz uma chamada de vídeo com as minhas melhores amigas, falando que minha vida ia mudar mas que a gente não precisava perder contato".

Pequena Lo fala ainda de sua relação com os fãs. "Hoje em dia as pessoas me conhecem como Pequena Lo e não colocam como 'aquela que anda de muleta'. Principalmente criança e idoso, que é quem mais me emociona. Antes a criança chegava e a primeira coisa que faziam eram me olhar de cima a baixo. Hoje não, já pedem foto, choram, dizem que amam meu trabalho".

O programa "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio.