Paraíso Tropical: Como estão e o que fazem os atores da novela hoje em dia

Dezesseis anos depois da exibição original, atores e atrizes da novela "Paraíso Tropical" seguiram caminhos diferentes. Alguns seguem brilhando no meio artístico e outros passaram a investir em carreiras profissionais bem diferentes. Vejam como eles estão hoje em dia.

Alessandra Negrini

Protagonista da novela, a atriz viveu as gêmeas Paula e Taís. Mais recentemente, Alessandra viveu a personagem Cuca da séria "Cidade Invisível", da Netflix

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Fábio Assunção

Na história, o galã vive o mocinho Daniel. Depois de brilhar em "Todas as Flores", o ator está no ar com a série "Fim", do Globoplay.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Camila Pitanga

Principal responsável pelos memes da época com a personagem Bebel, Camila está gravando a novela "Beleza Fatal", da HBO Max, em que viverá uma vilã.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Wagner Moura

Par de Bebel com o mau-caráter Olavo, Wagner vem consolidando cada vez mais a carreira internacional. Ele vai coestrelar Sinking Spring, nova série da Apple TV+, ao lado de Brian Tyree Henry.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Gloria Pires

Uma das maiores atrizes da teledramaturgia, Glorinha interpretou Lúcia e era apaixonada por Antenor (Tony Ramos). Ela repete a parceria com o ator atualmente em "Terra e Paixão", agora vivendo a vilã Irene.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Tony Ramos

Tony Ramos interpretou o todo-poderoso Antenor, e hoje em dia ele vive um papel semelhante como o rei da soja Antônio La Selva, de "Terra e Paixão".

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Bruno Gagliasso

Depois de viver o bon-vivant Ivan, Bruno Gagliasso esteve em outras várias novelas da Globo. Atualmente ele prefere investir em séries e filmes, seus negócios empresariais e a carreira internacional, com a produção "Santo" no currículo.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Gustavo Leão

Um dos galãs promissores dos anos 2000, Gustavo foi Mateus na novela. A gastronomia se transformou em sua nova paixão e negócio, hoje com uma pizzaria própria nos EUA.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Vera Holtz

A atriz segue firme no "Vale a Pena Ver de Novo". Depois de Santana em "Mulheres Apaixonadas", agora ela vive Marion em "Paraíso Tropical". Um dos últimos trabalhos de Vera foi a novela "Orgulho e Paixão", de 2018.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Paulinho Vilhena

Fred de "Paraíso Tropical", o ator Paulinho Vilhena surpreendeu com sua participação no reality show "No Limite" e recentemente se tornou pai de primeira viagem com a pequena Manoela.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Rodrigo Veronese

O ator interpretou Lucas, um dos personagens de maior repercussão na época. Além da atuação, Rodrigo investe na carreira de apresentador com o programa "80 por Segundo", falando de música e cultura.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Carlos Casagrande

Um dos principais galãs da Globo, Carlos deu vida ao personagem Rodrigo. Longe das telas, ele atua no ramo de investimentos no agronegócio e construção.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Sérgio Abreu

Ao viver Tiago, namorado de Rodrigo na novela, Sérgio Abreu foi alvo de críticas por conta da relação heteronormativa vivida pelos personagens. Um dos seus papéis recentes de destaque foi na novela "Gênesis", da Record.

Imagem: Reprodução Vídeo/TV Globo; Instagram

Sobre Paraíso Tropical:

Clássico de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, com direção de núcleo de Dennis Carvalho, 'Paraíso Tropical' está sendo reprisada na TV aberta pela primeira vez. A trama é ambientada no bairro de Copacabana e fala sobre cobiça e ética.

A produção reúne personagens que ficaram marcados em nossa teledramaturgia, como as gêmeas Paula e Taís (Alessandra Negrini), o ambicioso e mau-caráter Olavo (Wagner Moura), a divertida Bebel (Camila Pitanga), a decadente Marion (Vera Holtz) e o poderoso Antenor (Tony Ramos).