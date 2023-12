Pabllo Vittar elege Bianca Andrade como 'melhor beijo feminino'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Bianca Andrade, 29, disse que seu beijo foi elogiado por Pabllo Vittar, 30.

O que aconteceu

Pabllo considerou o beijo da ex-BBB como o 'melhor beijo feminino' que já deu'. A empresária contou a história do seu 'alter ego', Jeni, que aparece quando ela bebe e gosta de beijar na boca. "Pabllo beijou Jeni e disse: 'Foi o melhor beijo feminino que já dei na minha vida'", recordou ela durante sua participação no programa Que História É Essa, Porchat? (GNT).

Fila para receber o seu beijo. "Esses dias, eu estava em uma festa, um after, e fez até uma fila (pra beijar), você acredita?", disse ela, aos risos, contado também que havia famosos aguardando por um beijo - no entanto, a influencer não revelou nomes.