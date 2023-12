Mãe e filha são encontradas mortas dentro de casa em SP; marido é suspeito

Do UOL, em São Paulo

Mãe e filha foram encontradas mortas dentro de casa, nesta quarta-feira (13), no município de Hortolândia (SP).

O que aconteceu

A mulher, de 23 anos, e a criança, de um ano, foram localizadas no chão da cozinha, com ferimentos de arma branca. Uma faca estava ao lado dos corpos. A mãe foi identificada como Alice Cristina Dudas Soares.

O óbito delas foi constatado no local pelo Samu. O crime ocorreu no bairro Jardim Campos Verdes.

O principal suspeito do crime é o marido da vítima e pai da criança. Ele foi identificado como Daniel Dudas Dias Sobrinho, de 28 anos, segundo a EPTV, afiliada da TV Globo. Alice e Daniel casaram há dois anos, de acordo com familiares.

Na madrugada de hoje, o homem teria ligado para a irmã e confessado que "fez algo ruim" e que precisava de ajuda. A informação foi dita pelo policial militar Marcelo Giavarotti, em entrevista à EPTV.

A familiar, que mora no mesmo terreno, teria ido à casa da família e viu os corpos. Ela acionou a Polícia Militar. "A gente não sabe o que aconteceu, tudo ainda vai passar por perícia, mas não é porque é meu irmão que eu defendo. A gente sofre dos dois lados, sofre por perder quem ama também", lamentou a mulher.

O suspeito estava no local do crime e foi encontrado com hematomas de arma branca. Daniel foi atendido pelo Samu e transferido para um hospital local, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Ele foi indiciado e o caso registrado como feminicídio e autolesão na Delegacia de Defesa da Mulher de Hortolândia.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.