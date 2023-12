Metade do elenco vai pra roça e ninguém aguenta mais A Fazenda

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (13). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

Querido leitor, hoje é dia 13 de dezembro e ainda tem mais que uma semana inteira de A Fazenda 15 pela frente. O programa acaba apenas no dia 21! O calendário da Record faz todos nós sentirmos que pegamos recuperação no colégio. Todo mundo já foi para a praia, as filas nos shoppings estão gigantes por conta do Natal e a gente aqui, ainda com a cabeça em Itapecerica da Serra.

Ainda tem 10 pessoas lá dentro. Uma dezena! Acho que eram 22 no meio de setembro. Muita coisa aconteceu nesse período, e continua a acontecer. A temporada está ótima, mas tanta longevidade acaba tirando um pouco a energia de todo mundo.

Agora vão acelerar bastante as coisas. Metade do elenco sobrevivente está na roça formada ontem: Cezar foi indicado pela Fazendeira, Radamés foi o mais votado, WL foi puxado da baia, André sobrou no Resta Um e Tonzão foi pela dinâmica extra.

André, Tonzão e WL ainda podem se salvar na Prova do Fazendeiro de logo mais. Dois serão eliminados na quinta-feira.

NOTAS DE A FAZENDA

Nota 10 para Jaquelline, que deu uma boa justificativa na hora de indicar Cezar. Está sendo muito coerente com seu jogo, construindo uma narrativa que, goste ou não, faz sentido para o público.

Nota 10 para Cezar, que está muito engraçado com seus equívocos e pontos de vista exacerbados. Brilha muito mais em A Fazenda do que no BBB.

