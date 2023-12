Masturbação alivia a cólica? Tem como amenizar a dor de forma natural?

A cólica está entre os principais incômodos femininos quando o assunto é menstruação. Em torno do tema existem diversas crenças, entre elas a de que o uso de métodos alternativos ajuda a amenizar a dor: chá, bolsa de água quente, exercícios físicos estão entre as técnicas usadas pelas mulheres para aliviar as dores durante o período.

Mas uma curiosidade vira e mexe aparece nas redes sociais: a masturbação também poderia ajudar a aliviar a cólica? Entenda abaixo.

Por que a cólica acontece?

O útero é um órgão muscular que tem como padrão contrair e relaxar. Durante a menstruação são liberadas células que foram formadas para receber uma gestação. Quando a mulher não engravida, o corpo precisa expeli-las e por isso faz estes movimentos.

A dor da cólica está relacionada à irritação do órgão. O tecido que descama é chamado de endométrio. No momento em que ele se descola pode ocorrer acúmulo de sangue ou formação de coágulos. Tudo isso gera um processo inflamatório natural do corpo. Para a maior parte das mulheres, ele causa dor. Para outras, passa despercebido.

A cólica costuma aparecer junto ao sangramento menstrual e o que o mais comum é que tenha duração de 12 a 72 horas. Algumas mulheres podem ter cólicas leves um pouco antes de a menstruação descer, como um sinal do corpo que está se preparando para a sua chegada.

O sinal de alerta ocorre quando as dores não desaparecem em até três dias ou quando surgem fora do período menstrual. Neste caso, a cólica pode ser indicativo de uma doença, tal como a endometriose. Por isso o ideal é que um médico investigue.

O que funciona para aliviar?

A intensidade da dor é subjetiva. Se a mulher está em um dia cheio de trabalho, se sentindo estressada ou cansada, pode experimentar uma dor mais intensa neste dia. Já se está em casa, em repouso, pode senti-la de forma mais leve.

Independentemente da intensidade, para aliviar, o mais comum é utilizar medicamentos anti-inflamatórios. No entanto, caso a mulher prefira não recorrer ao uso de remédios, pode tentar métodos alternativos de alívio.

Entre os chás, os melhores para serem consumidos quando existe cólica estão o de camomila, devido às suas propriedades calmantes, e o de gengibre, pela ação anti-inflamatória.

O truque antigo de colocar uma bolsa de água quente sobre a região pélvica também é eficaz, uma vez que o calor proporciona um efeito de dilatação dos vasos sanguíneos similar ao do anti-inflamatório.

E a masturbação?

A masturbação também é encarada por algumas mulheres como uma prática que ameniza o sintoma. Isso porque ela tem um efeito relaxante. Quando a mulher atinge o orgasmo, o útero contrai um pouco mais e, em seguida, a musculatura genital toda relaxa. A movimentação contribui para a saída do sangue. Além disso, por proporcionar a sensação de prazer, a masturbação diminui a sensibilidade à dor.

Por fim, os exercícios físicos ajudam a liberar endorfina e, por isso, podem fazer com que a mulher se sinta mais disposta durante o período menstrual.

Fonte: Larissa Flossi, ginecologista e obstetra.

*Com matéria publicada em 17/02/2020