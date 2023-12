Márcia diz estar 'livre' de peão e Jaque reforça: 'Tentei abrir seus olhos'

Na varanda, o grupo Pôr do Sol analisou a postura de Tonzão na formação da roça de A Fazenda 2023 (Record). Márcia Fu e André disseram estar "livres" de salvar o integrante dos Crias e Jaquelline ressaltou que "sabia das intenções" do rival.

Márcia: "Eu votei nele [Shay], eu e Nadja. Ele foi inteligentíssimo, o público viu que ele foi coerente. O outro que foi um banana, um bobo! Mas estou feliz por uma coisa: estou livre! Ele me livrou, me desmamou. Agora estou livre."

André: "Eu também."

Jaque: "Tentei abrir seus olhos antes. Agora concorda comigo do porquê eu ficava brava?"

Márcia: "Você nem se fala, né, André?! Foi ótimo ter acontecido isso."

Jaque: "Eles queriam se esconder no jogo. Eles erraram no jogo e viram que estavam perdendo muitas pessoas. Quando aconteceu o negócio do Lucas, ele [Tonzão] pegou o deslize do Black e a pauta da semana e do programa. Porque, querendo ou não, o Lucas era um grande jogador, tinha voltado de 3 roças.

Jaque: "Todos os embates que teve na casa desde a primeira semana, estava envolvido o Lucas. Sempre se posicionou, nunca teve medo de ir para cima, nunca sabonetou, era na dele, não ficava de brincadeira com ninguém. Ele era: os meus são os meus e, quem está contra mim, eu sou assim, doa a quem doer."

Jaque: "O que fizeram? 'Vou pegar o deslize do Paiol, vou usar aquilo, vou ficar grande e vou subir no jogo'. Você acha que eu sou burra? Por que quando a Rachel estava aqui eles não ficaram do lado do Lucas? Eles metralharam o Lucas na primeira dinâmica (...) eu já estava vendo a maldade dele [Tonzão]."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: quem é o favorito do top 10? Enquete encerrada Total de 68658 votos 48,40% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 28,63% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 16,78% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 4,47% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 0,46% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,44% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,21% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,21% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,20% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,19% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 68658 votos

