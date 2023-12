Sonza diz que quase recusou documentário sobre sua vida: 'Coisa meio doida'

"Sou muito nova para ter esse tipo de documentário e tudo mais", diz Luísa Sonza, 25, em entrevista exclusiva para Splash sobre quase ter negado o convite para sua série documental "Se Eu Fosse Luísa Sonza", da Netflix.

"É uma coisa meio doida"

Luísa afirma que não estava muito interessada em ter um documentário sobre sua vida ou até mesmo uma biografia, pois se considera muito nova. "É uma coisa meio doida para falar a verdade. Em um primeiro momento, quando me abordavam sugerindo fazer um documentário ou livro sobre minha trajetória, sempre falava: 'Sou muito nova'."

A cantora explica que só aceitou o convite quando soube que a série documental retrataria o processo de criação de seu novo álbum, "Escândalo Íntimo". "Aceitei porque o foco era falar sobre o processo do meu novo álbum. Como é criar um trabalho do zero, mostrar a minha forma de produzir e de compor."

Ataques de haters

Luísa Sonza conta na série documental que os ataques de haters prejudicaram sua saúde metal. "Tento encarar cada dia de uma maneira distante. Não tenho redes sociais instaladas no meu celular há um tempo. Isso tem me ajudado muito na saúde mental. Infelizmente, eu sempre achei que não ligava tanto, mas, em determinado momento, você acaba caindo e sendo abalada por isso."

Estou em um momento mais saudável e, mentalmente falando, tem me feito muito bem. Acredito que tenha sido a única coisa mais efetiva, de fato, que tenha me tirado de um quadro depressivo de anos. Mas a gente tenta descobrir todos os dias — ninguém sabe direito como lidar com o ódio. É uma luta interna diária. Luisa Sonza

Luísa Sonza e Whindersson Nunes falaram sobre o casamento em documentário Imagem: Divulgação/Netflix

"Marília Mendonça é eterna"

A cantora revela que um dos momentos mais especiais de sua carreira foi ter gravado a música, "Melhor Sozinha", com Marília Mendonça. "Poucas pessoas sabem, acho que só família, equipe e eu, de como foi especial esse momento de troca com ela. Marília é eterna! Isso é o que me alivia! E que alivia a todos nós brasileiros. O trabalho dela e ela estão imortalizados pela voz, música e escrita dela."

"Importante cuidar da saúde mental"

Luisa Barbosa, produtora executiva do documentário, destaca que o doc cumpriu a proposta de mostrar que a artista é uma pessoa comum como qualquer outra. "A ideia sempre foi contar a história de Luísa da forma mais honesta, verdadeira e íntima. O roteiro fez um paralelo entre a trajetória da cantora até aqui e, ao mesmo tempo, segui-la no seu dia a dia por seis meses durante a composição e gravação de 'Escândalo Íntimo'."

O tempo todo nos preocupamos em mostrar o quanto é importante cuidarmos da nossa saúde física e mental, como o excesso de exposição na internet mexe com a cabeça dessa geração e como a cadeia de haters e lovers que surgem na vida das pessoas públicas podem desestabilizar a vida de qualquer um. E também mostrar todo o talento de Luísa Sonza, que é gigante.

Luisa Barbosa

"Se Eu Fosse Luísa Sonza" estreia nesta quarta-feira (13) e tem três episódios de pouco mais de 30 minutos cada um. A série documental narra do início da carreira de Luísa Sonza ao seu auge como uma das artistas pop mais conhecidas da atualidade.