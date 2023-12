Justiça pode punir Julio Cesar por suposto abuso patrimonial contra Werner?

Susana Werner, 46, afirmou que o ex-marido, Julio Cesar, 44, controlava o acesso ao dinheiro da família e o acusou de abuso patrimonial. A chance de Julio Cesar ser preso após realização de denúncia é considerada mínima.

Ex-goleiro pode sofrer punição

Ex-atleta pode ser punido com medida protetiva ou suspensão de procurações — caso ele ainda represente a ex-mulher em qualquer operação — se a Justiça o considerar culpado.

Crime é de difícil comprovação, principalmente quando uma das partes é responsável pela administração dos bens do casal. A Lei Maria da Penha pune situações semelhantes com maior frequência quando o caso é acompanhado de emprego de violência ou ameaça, apontaram especialistas em conversa com Splash.

Susana pode comprovar abuso patrimonial via gastos diários. Ela também pode provar que recebia suposta mesada, como apontou em vídeo divulgado nas redes sociais, apresentando comprovações bancárias. "A gente não pode pensar: 'Mas ela comprava bolsas de luxo'. O padrão dela era esse, temos que pensar de forma proporcional", diz Livia Madeira, advogada especialista em ciências penais e membro da comissão de enfrentamento à violência doméstica da OAB.

Susana Werner pode responder pelos crimes de calúnia e difamação, caso não consiga comprovar abuso patrimonial. As declarações de Werner foram analisadas por Mozar Carvalho, advogado especialista em direito da família.

Violência patrimonial acontece quando o homem passa a controlar o salário ou os gastos da companheira. Se o homem passa a controlar os gastos da companheira, ou mesmo seu salário ou retém um documento seu, e faz isso em razão do gênero, ou seja, para prendê-la naquela relação, por exemplo, a Justiça entende ser violência patrimonial contra a mulher.

Em caso de denúncia via Lei Maria da Penha, três vertentes são analisadas: qual era a vida que a mulher levava antes do relacionamento, qual vida ela poderia levar e qual vida a mulher está levando.

Procurado, Julio Cesar não respondeu até a publicação deste texto. A reportagem será atualizada caso ex-atleta se manifeste sobre as declarações de Susana Werner. Em 2021, ele comentou sobre como administra o patrimônio da família em entrevista ao site InfoMoney.

O que disse Susana Werner

Empresária gravou vídeo dizendo que foi vítima de abuso patrimonial no período em que esteve casada. "Eu só fui entender isso agora, quando aconteceu o negócio com Ana Hickmann. Eu só fui entender que eu fazia parte disso há pouco tempo."

Susana declarou ainda que nunca conseguiu reformar o apartamento em que mora, em Portugal, por causa de dívidas que só descobriu depois. "Se eu mostrar o meu apartamento para vocês, vocês não acreditam. Eu moro aqui há nove anos [...] teve muita coisa que aconteceu também, de dívidas, que eu também fui saber no ano passado."

Ela afirma que recebia uma mesada do ex-goleiro. "Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo, pois o amava, mas de uns tempos para cá já estava esgotada", desabafou a atriz, em conversa com o jornalista Leo Dias.

Separação

Susana confirmou o fim do casamento com o ex-goleiro, em 9 de dezembro, meses após um rompimento que durou 48 horas. "Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida."

Ela chegou a anunciar o fim do casamento, em maio, mas confirmou a reconciliação na sequência. "Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro."