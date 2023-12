Jennifer Aniston revela como foi gravar cena de sexo nua em série

Jennifer Aniston, 54, revelou como foi gravar uma cena nua ao lado de Jon Hamm na série "The Morning Show".

O que aconteceu

A atriz apareceu nua em uma cena de sexo na produção da Apple TV. Na situação, sua personagem vai à mansão de Paul Marks (Hamm) para entrevistá-lo e acaba indo para a cama com o milionário.

A famosa admitiu ter ficado "super confortável" com a filmagem. À Variety, Aniston informou que a cena nua foi "bastante coreografada" e que a diretora Mimi Leder lhe deu muito apoio.

Apesar de um coordenador de intimidade ser oferecido, os artistas recusaram a ajuda. Na entrevista, a estrela pontuou que achava que a gravação de sexo poderia ficar "mais estranha" com a orientação do profissional, acrescentando que ela e o parceiro eram "experientes" para lidar com a cena.

Os atores "burlaram" a recomendação do sindicato. O SAG-AFTRA aconselha a presença de coordenadores de intimidade em cenas de nudez e sexo.