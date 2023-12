Ivete Sangalo brinca com Giovanna Ewbank ao falar que teve affair com Bruno Gagliasso

Ivete Sangalo brincou com Giovanna Ewbank ao revelar que viveu um affair com Bruno Gagliasso. Ao perceber a surpresa da atriz, a cantora revelou que tudo não passava de uma pegadinha. A artista participou do podcast apresentado por Giovanna e Fernanda Paes Leme nesta terça-feira, 12.

Durante o Quem Pode, Pod, Ivete disparou: "todo mundo que sentou nessa cadeira já pegou Bruno. Eu me senti à vontade de desabafar. Tem muitos anos. Foi no carnaval. Mas foi de uma forma muito sorrateira. Ele tava no camarote de Daniela Mercury e eu passei cantando, vi um sorrisão, eu não tava fazendo nada. Aí ele deu um tchau assim, eu dei outro tchau. Desci pra beber uma água e a casa caiu no camarim", contou.

"E aí falei pra ele: 'a única coisa que pode acontecer é que isso não pode sair daqui'. E ele ficava no trio e toda vez que eu descia pra beber água, ele descia junto comigo. Depois do carnaval, a gente ainda passou uma semana na Praia do Forte. A gente ficou quase seis meses. Sabe quem sabe disso? Carol Dieckmann", continuou.

Giovanna ficou visivelmente desconcertada e respondeu: "como eu não sabia disso?". Ao perceber o desconforto da atriz Ivete revelou a verdade: "olhe para mim aqui. Isso é mentira. Você acha que eu ia pegar o Bruno? É mentira! Bruno, essa mulher é louca por você. Bruno, desculpe, eu não aguentei", disse rindo.