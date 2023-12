Fuzuê: DNA de filha perdida de César vem à tona em lembrança reveladora

No capítulo de "Fuzuê" desta quarta-feira (13), César se lembra do tesouro da Dama de Ouro. Jefinho canta com Luna e Selena no palco. Maria ouve Luna falar para Soraya sobre os problemas financeiros de Nero.

Pascoal manda seu advogado ameaçar Preciosa em troca de ajuda. Selena divulga uma notícia sobre ela e Jefinho, que abala a sua dupla com Luna.

Preciosa tem uma ideia para tentar manter Pascoal preso e pede a ajuda de Cecília e Miguel.

Luna anuncia o final de sua dupla com Jefinho. César se lembra de Luna. Preciosa, Luna e Miguel são levados para falar com Merreca.

Sobre "Fuzuê"

"Fuzuê", concebida por Gustavo Reiz, narra a história de Luna, uma mulher carismática e simples que reside no bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro. Envolvida na produção e comercialização de biojoias, ela busca incansavelmente por pistas sobre o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha, ex-cantora da Lapa que desapareceu de maneira misteriosa.

Luna conhece o advogado Miguel na loja Agitação, onde Maria foi vista pela última vez. Juntos, vivenciam um grande amor e diversas aventuras. Marina Ruy Barbosa interpreta uma poderosa empresária que descobre que Luna é sua irmã perdida, com quem ela precisa compartilhar a fortuna oculta de seu pai.