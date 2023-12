'Fuzuê': Casamento de Bebel e Nero é interrompido por convidado surpresa

No próximo capítulo da novela das 7 "Fuzuê" (Globo), Bebel (Lilia Cabral) e Nero (Edson Celulari) são impedidos de casar com a chegada de um convidado surpresa na cerimônia.

A mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) será levada até o altar por Miguel (Nicolas Prattes). O casamento vai ocorrendo bem, até que a chegada de César (Leopoldo Pacheco) acaba com tudo.

O pai de Luna (Giovanna Cordeiro) lembrou de seu passado e retorna com Julião (Romulo Arantes Neto) para o Rio de Janeiro. Ele chega na cidade bem no momento do casório de sua esposa.

O pesquisador diz que voltou para a família. Bebel passa mal e desmaia. Ao acordar, ela acusa o marido de ter forjado a própria morte e uma confusão se instaura na igreja.

O padre manda todos irem embora do local e afirma que não pode continuar com o casamento. Com isso, Bebel e Nero não conseguem ter seu amor oficializado.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.