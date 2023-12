Flávia Monteiro sobre cenas quentes aos 14: 'Quase fui expulsa do colégio'

Flávia Monteiro, 51, falou da estreia como atriz em cenas sensuais aos 14 anos. A atriz contou que queriam a expulsão dela do colégio. A declaração foi feita no podcast Papagaio Falante.

O que aconteceu

A atriz estreou como atriz no filme "A Menina do Lado", em que vive um romance com um homem mais velho. No longa-metragem, o par de Flávia é interpretado por Reginaldo Faria, que, à época, tinha 49 anos.

"Eu comecei minha carreira pelada no cinema. Com 14 anos fazendo o filme ''A Menina do Lado'. Foi um filme super aclamado", disse ela.

De acordo com ela, o motivo de ter sido escalada para o papel foi por seu perfil. "Acho que me escolheram para fazer o filme até por eu ser bem meninona, corpo de menina e pensamento de menina", destacou.

Com o filme, em 1986, as mães dos alunos queriam que a adolescente fosse expulsa do colégio. O centro educacional era religioso e ficava na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro

"Imagina, eu estudando em colégio de padre. Eu lembro que quase fui expulsa, porque as mães ligavam para o colégio e questionavam como o colégio podia assumir uma menina dessa, que faz um filme desse. (...) Quiseram me expulsar. Veio um padre de Roma para conversar comigo, para saber quem eu era", disse ela.

Ela contou que foi uma reunião tensa com o padre. "Ele falou: 'O que me importa é com você aqui no colégio, é uma boa aluna'. E ele continuou: 'O que você faz fora daqui não nos interessa'. As mães tiveram que entubar a minha permanência no colégio e terminei lá (na escola)", disse ela.

No podcast, Flávia contou como era a sua personagem no filme. "Ela era uma menina antecipada. O comportamento dela não era de uma menina. Ela era emancipada, morava sozinha em Búzios e ele era um escritor. O filme trata desse relação. Depois desse filme, muitos relacionamentos como esse vieram à tona", destacou ela.

A produção rendeu a Flávia prêmio de atriz revelação, enquanto Reginaldo ganhou o de melhor ator no Festival de Gramado.