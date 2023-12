'Tamanho não é documento?': famosos dizem sem medo que não são bem-dotados

"Tamanho não é documento?" A espessura do órgão genital masculino reacendeu debate nas redes sociais após imagem de Bil Araújo na praia viralizar. "Tamanho não é documento. Quem estou ficando, nunca reclamou", rebateu o ex-BBB (Globo) e A Fazenda (Record).

Bil Araújo acabou mostrando em clique na praia Imagem: Fabrício Pioyani/Agnews

Esta não é a primeira vez que celebridades revelam detalhes sobre a vida íntima. Splash relembra alguns casos:

Lil Dicky

Lil Dicky disse que teve de remover pequenos pedaços de seu pênis quando nasceu em razão de uma hipospádia — condição rara em que a uretra não tem a abertura na ponta do órgão. "Eu os removi. Onde estava um dos pontos pretos, agora faço xixi nele. Quando eu mijo, são dois buracos. Eu amo meu pênis como você ama um personagem imperfeito da Pixar", relatou ao podcast Call Her Daddy.

Após aprender a lidar com as inseguranças sobre o tamanho de sua genitália, Lil afirmou que o órgão o ajuda a "estimular" seus colegas de trabalho. "Toda vez que eles precisam de motivação para criar, eu mostro meu pau a eles. Há momentos em que estamos criando para o show, e dois homens estão tocando teclado, e eu estou nu sentado lá."

Lil Dicky diz que micropênis o ajuda na vida profissional Imagem: Instagram

Howard Stern

O humorista Howard Stern, 69, nunca escondeu que não está entre os homens mais bem-dotados do mundo. Ele, inclusive, fazia piadas comparando o seu pênis a uma "espinha pendurada" em seu corpo. "Nenhum cara jamais admitirá ter um pênis pequeno. Acabei de deixar registrado. Posso ser um dos menores caras do mundo", disse à revista Rolling Stone de 1994

Ele ainda zombou ao dizer que cogitou o lançamento de um livro sobre fatos privados de sua vida com o nome "Pênis" para ganhar "elogios". "Pensei que se entrasse na lista de best-sellers de The New York Times, seria 'Howard Stern's Penis'. E eles teriam de escrever 'O pênis de Howard Stern é o número 1'."

Howard Stern disse que não é bem-dotado Imagem: Reprodução/Reddit

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias, 47, respondeu a um fã que não era bem-dotado após ser questionado que homens espanhóis eram "avantajados"."Eu possuo aparência de espanhol, mas, na verdade, tenho o menor pênis do mundo. Estou falando sério", disse o cantor em um show na Austrália há 12 anos.

Ainda em 2004, o cantor disse ao jornal britânico The Sun que não venderia nenhum álbum se posasse nu na capa. "Talvez eu não tenha o maior pênis do mundo. Se você tem, você poderia vender discos posando nu na capa. Mas eu não. Eu devo ter o menor pênis do mundo."

Enrique Iglesias diz que nem todo espanhol tem o pênis grande Imagem: Jason Koerner/Getty Images

Robbie Williams

Robbie Williams, 49, afirmou que não é adepto do nudismo, pois não é bem-dotado. "Não tenho problema em ficar nu. Só tenho problema em como fico quando estou nu. Se eu tivesse um pênis maior, poderia tentar o nudismo. Mas, já que esse não é o caso, vou deixar para lá!", brincou o músico, em uma entrevista ao jornal britânico Mirror, em 2022.

Williams fez essa afirmação ao comentar a capa do álbum "XXV", na qual ele aparece nu, reproduzindo a pose da famosa escultura O Pensador, de Auguste Rodin. O projeto era parte das comemorações de seus 25 anos de carreira solo.

Robbie Williams nu na capa de 'XXV', seu novo álbum Imagem: Reprodução

John Mayer

John Mayer, 45, conhecido por falas preconceituosas, afirmou não ter preocupação com o tamanho de seu órgão sexual. "Não estou preocupado com o quão pequeno meu pênis é. Estou preocupado com o quão escuro ele é", disse John Mayer, em entrevista à Rolling Stone, em 2006.

John Mayer afirma não ligar para o tamanho de seu órgão sexual Imagem: Reprodução

Johnny Knoxville

Johnny Knoxville, 52, afirmou que já foi questionado por uma parceira se seria capaz de oferecer prazer com o seu pênis. "Meu pênis parece um ovo no ninho. Uma vez, uma garota me disse: "Quem você vai satisfazer com essa coisinha?". Eu disse: "Eu!"", relatou à revista Rolling Stone, em 2005.

Johnny Knoxville diz que ironizou mulher após pergunta sobre seu pênis Imagem: Divulgação

Eminem

Eminem, 50, já confidenciou que o tamanho de seu pênis foi um problema para lidar em sua vida. "Meu pênis é pequeno", declarou o músico ao ser sobre o que não gostava em si durante uma participação na MTV.

Eminem já disse que o tamanho de seu pênis foi um problema em sua vida Imagem: Reprodução/Instagram

Oliver Hudson

Oliver Hudson, 46, revelou não ser bem-dotado em uma mensagem de feliz aniversário ao seu padrasto, Kurt Russel, na internet. "Feliz aniversário para o melhor pai de Santa Monica. Eu te amo mais do que você imagina. Antes de você entrar na minha vida, eu era apenas um potencial e você me fez, me forçou, a encontrar minha confiança, minha independência e lutar pelo destemor indescritível que você realmente possui. Eu admiro você e sempre o farei. E quando eu lhe disse que tinha um pênis pequeno, sua resposta foi comovente: "Tudo bem, filho, há uma serpente em todos nós'."