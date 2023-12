Evelyn Castro expõe relação abusiva: 'Violência psicológica ainda é tabu'

Evelyn Castro, 42, expôs a relação abusiva que tinha com o ex-namorado há pouco mais de um mês. Para Splash, atriz afirma que "falar de violência psicológica ainda é um tabu na sociedade" e que as mulheres ainda têm dificuldade de identificá-la.

"Temos que falar"

Atriz diz que fazer o musical sobre a vida de Tina Turner (1939-2023) — vítima de agressões e estupros — a ajudou a identificar que vivia em um relacionamento abusivo. "A gente não conseguiu detectar, de fato, quando isso começa a acontecer. Para mim, também foi uma novidade. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vai identificar e vai parar com o abuso."

Quando uma mulher pública expõe sofrer relações abusivas em seus relacionamentos, isso ajuda outras mulheres a terem coragem para se libertarem, diz Evelyn. "Temos que falar. Eu consigo atingir o público a partir do lúdico de uma obra de ficção, fazendo com que essas pessoas deem gargalhada em casa. Atinjo uma simpatia nessas pessoas. Depois, quando eu conto um relato tão pessoal meu, eu trago uma coragem [para elas] também. Nas minhas redes, levo muita verdade do meu dia a dia, até porque eu sou um ser humano."

Desabafo nas redes sociais

A atriz do Porta dos Fundos relatou aos fãs que só soube que o ex vivia um relacionamento duplo após o fim da relação pela dificuldade de manter um romance a distância. A história veio a público no final de outubro. Com lágrimas nos olhos, a artista disse que era quase impossível ter um diálogo saudável com o então companheiro. Ela demorou para entender que vivia "coisas abusivas e violência psicológica". Ele criticava, inclusive, a sua profissão.

Era ignorada demais, porque a pessoa não gostava de conversar. Não havia diálogo. Acontecia um "pingo" de alguma coisa, parava de falar. Isso me causava gatilhos de ansiedade. Tinha crises de ansiedade na casa dessa pessoa. Sempre era a maluca. Sempre tinha um motivo para ter me deixado falando sozinha. Aquilo me causava uma agonia muito grande, porque tínhamos um tempo cronometrado para se ver. Aí entendi por quê. Porque ele tinha vida dupla. Evelyn Castro, via Instagram Stories

Filme para 2024

Em "Caindo na Real", Evelyn Castro será a protagonista Tina, uma carismática chapeira que vive em um Brasil do futuro e vira Rainha do Brasil. Quando o Congresso Nacional sofre um golpe, em meio a uma crise econômica e institucional sem precedentes, é decretada a volta da Monarquia no país. Genealogistas descobrem uma "pulada de cerca" imperial há quase 200 anos e declaram Tina como rainha.

Além de Evelyn, o filme conta com Belo, Victor Lamoglia, Maria Clara Gueiros, Cissa Guimarães, Pedro Scooby, Maurício Manfrini e Caito Mainier no elenco. A direção é de André Pellenz, com o roteiro de Bia Crespo. É produzido pela Elo Studios, em coprodução com Telecine, Funcine, BNDES e TIM.