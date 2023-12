Esposa de George Clooney fez ator passar vergonha em red carpet

George Clooney, 62, recordou os 'constrangimentos' que já passou no red carpet por causa da esposa, a advogada Amal Alamuddin.

O que aconteceu?

O ator disse ficar com vergonha pela diferença na forma que eles se vestem. Em entrevista ao Entertainment Tonight, o ator foi questionado sobre como se sente ao ver a esposa pronta antes de irem a algum evento. "Fico sempre com vergonha, porque eu estou vestindo algo que já usei mil vezes. E ela fica assim (passando a mão no próprio corpo) e eu só (rindo)", explica, bem-humorado.

Looks grifados. O casal esteve presente no evento que promovia o lançamento de "The Boys in the Boat" e a advogada chamou atenção com um vestido amareço da grife Versace. Os dois são casados desde 2014 e são pais dos gêmeos Ella e Alexander, 6.