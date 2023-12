Affair de Tom Cruise é ex-modelo russa com coleção milionária de bolsas

Tom Cruise, 61, foi visto trocando carícias com a ex-modelo russa Elsina Khayrova, 36, numa festa em Londres.

Eles foram ao evento como casal

Tom e Elsina não fizeram questão de esconder a relação. "Eles estavam inseparáveis, claramente um casal. Ele pareceu encantado com ela", disse uma fonte ao Daily Mail.

Os dois chegaram na festa por volta das 21h. O evento aconteceu na praça Grosvenor Square, em Londres — Elsina, filha de um ex-parlamentar russo, mora na Inglaterra.

Elsina é ex de magnata dos diamantes

Elsina Khayrova foi casada com Dmitry Tsetkov entre 2010 e 2020. Segundo o site Daily Mail, foi a ex-modelo quem pediu o divórcio.

O divórcio foi uma batalha judicial pelo patrimônio multimilionário do casal. Só as mansões deles na Inglaterra valiam cerca de R$ 250 milhões. Além disso, eles também tinham milhões em coleções de arte, joias, carros e casas em Dubai e no Chipre.

Elsina foi acusada de esconder bens da Justiça durante o processo. Ao declarar seus bens no processo de separação, ela não mencionou as 150 bolsas cujos valores somam R$ 6 milhões. Ela disse ter apenas 20 unidades dos acessórios, e afirmou que seria "desproporcional" incluí-las no inventário. A ex-modelo também passou alguns imóveis no Chipre para o nome de sua mãe antes do divórcio, e retirou joias do cofre da família sem que o ex-marido soubesse.