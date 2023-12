Rainha do carimbó, Dona Onete 'bombou' aos 72 anos: 'Não abaixei a cabeça'

Dona Onete, 84, "rainha do carimbó chamegado", é uma das homenageadas do WME Awards, evento que desde 2017 premia as mulheres da música e será transmitido por Splash na quinta (14), às 21h.

Celebração em vida

A cantora paraense diz querer ser celebrada em vida. "Eu quero eu agradecer, dar um sorriso, um abraço na pessoa. Depois que a gente morre, quem fica pega o diploma", afirma ela em entrevista a Splash.

Homenagem terá shows com Fafá de Belém, Daniela Mercury e Aíla. Segundo Onete, as mulheres que estarão no WME Awards Powered By Billboard! com ela fazem parte de sua história. Fafá é sua conterrânea e elas já dividiram o palco algumas vezes. Mercury e Aíla regravaram músicas suas. Dona Onete ainda elogiou o legado de Rita Lee, a outra homenageada da noite: "Foi uma mulher que revolucionou. Ela era sucesso mesmo."

Carreira

Em setembro, a obra de Dona Onete foi declarada patrimônio cultural imaterial do Pará. O deputado que propôs o projeto alegou a necessidade de romper a tradição do gênero de só reconhecer homens e ainda frisou a importância da musicista Ionete da Silveira Gama ao abordar a sedução e a vida sexual dos idosos em suas músicas, quebrando o tabu. "É uma poética encharcada de nosso imaginário, de nossas crenças e de um modo de ser do paraense: irreverente, sincrético, dançante e apaixonado por seu lugar", disse a secretária de Cultura Ursula Vidal na ocasião da homenagem.

Dona Onete gravou seu primeiro disco com 72 anos, quando já tinha centenas de músicas escritas. O começo foi aos 62, no grupo de rock Coletivo Rádio Cipó. Os integrantes se surpreenderam ao ouvi-la cantar na vizinhança e convidaram-na para se apresentar com eles. Depois, Onete passou a fazer shows com uma banda própria. Agora, 12 anos depois, se prepara para lançar o quarto álbum.

A rainha do carimbó fez filme e tocou na França e na Alemanha. Em 2011, Dona Onete interpretou uma cantora de carimbó no filme "Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios", estrelado por Camila Pitanga e Gustavo Machado. Depois, emplacou a faixa "Boto Namorador" na trilha sonora da novela global "A Força do Querer" (TV Globo). Onete fez várias turnês europeias e se apresentou na BBC de Londres. Roda todo o país e, em 2019, celebra a música do Pará no Rock in Rio ao lado de conterrâneos, como Fafá de Belém e Gaby Amarantos.

A paraense deixou o primeiro marido, que não apoiava sua carreira profissional. Casada desde os 17, conta que se amparou no trabalho, "não abaixou a cabeça" e decidiu colocar fim no casamento de 25 anos. Antes de ser cantora, Dona Onete foi professora e sindicalista. Ela lecionava história e estudos paraenses, deu aula para o pai de Gaby Amarantos e foi secretária de Cultura de Igarapé-Miri, cidade a 145 km de Belém que se denomina a capital do Açaí. Onete gostava de cantar desde criança: "Comecei a cantar para os botos", ela diz.

Cada vez que eu dizia: 'Olha, está aqui o diploma do que eu fiz', ele [ex-marido] dizia: 'Ah, mais um de 'burridade''. Não sei se o burro era ele ou eu, que fiquei no casamento todo aquele tempo. Mas eu não abaixei a cabeça, fui estudando, navegando em várias vertentes, até chegar onde eu cheguei.

[Na infância], eu não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir. Ou eu pegava uma canoa no rio, mexendo com flores da casa dos outros, o que dava uma confusão, ou eu cantava para o boto. Comecei a cantar para os botos. [...] De dois passou pra quatro, de quatro pra mais de dez. Aí minha tia mandou me benzer porque o boto podia me levar. [...] Eu só ia cantar, me sentia feliz cantando. Coisa de criança.