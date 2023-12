André, Cezar, Radamés, Tonzão e WL estão na 12ª roça de A Fazenda 2023

Faltando apenas nove dias da grande final, mais uma roça foi formada em A Fazenda 2023 (Record), a 12ª da temporada e também a última que seguiu o método tradicional de formação, mas já com uma pequena mudança.

Dessa vez, cinco estão nos banquinhos e dois deixarão a disputa. André, Cezar, Radamés, Tonzão e WL estão em risco e, destes, André, Tonzão e WL ainda podem escapar, disputando a última Prova do Fazendeiro.

Como a roça foi formada

Poder Laranja

O Poder Laranja desta vez teve uma missão crucial e mudou 3 dos 4 peões na Baia. Com o poder, Cezar tirou Radamés, Lilly e Tonzão da baia e colocou André, Márcia e Nadja, interferindo nas opções de voto da casa.

Indicação

A Fazenda 2023: Jaquelline na formação da 12ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em seu discurso de indicação, Jaquelline declarou que seu voto é em Cezar Black: "Eu entendo que o público vota para ver as melhores pessoas aqui dentro, já que o voto é para ficar, mas muitas vezes no jogo comigo e com outras pessoas ele teve atitudes soberbas. Eu não gostei de vários jogos dele."

Ao sentar-se no 1º dos 5 banquinhos que esta roça terá, Black disse que já era um voto esperado: "Foi mais um voto reativo, sem trazer por base uma análise do jogo."

Quem votou em quem

André votou em Radamés.

Lily votou em Radamés.

Nadja votou em Shay.

Radamés votou em Lily.

WL votou em Radamés.

Cezar votou em Lily.

Márcia Fu votou em Shay.

Tonzão votou em Radamés.

Shay votou em Lily.

Radamés foi o mais votado e ocupou o segundo banquinho, ao lado de Black.

Puxada da Baia

Entre as opções da 'nova baia', Radamés puxou o WL — a primeira vez dele nos banquinhos: "A gente nunca quer, mas uma hora isso ia acontecer."

Hora da puxada da Baia! Radamés puxa WL para o terceiro banco da #RoçaAFazenda 😬🔥 pic.twitter.com/ubM7Q5XwPp -- A Fazenda (@afazendarecord) December 13, 2023

Resta um

Na brincadeira, André Gonçalves 'sobrou' e foi para o quarto banco.

Poder Branco

Como havia sido adiantado pelo diretor Carelli, o Poder Branco teve influência direta para escolher o 5º roceiro da noite.

Shay escolheu Lily e Tonzão e uma nova votação foi aberta entre os dois, para definir quem iria para a roça.

André votou em Tonzão.

Cezar votou em Lily.

Márcia votou em Tonzão.

Radamés votou em Lily.

Shay votou em Lily

Nadja votou em Tonzão

WL votou em Tonzão.

Veto

André, o quarto roceiro vetou Cezar Black. Já Tonzão, o quinto, vetou Radamés.