Com coração na mão, Luna quebra as pernas de Jefinho com decisão em 'Fuzuê'

No episódio de "Fuzuê" desta quarta-feira (13), César recorda-se do tesouro da Dama de Ouro. Jefinho apresenta-se no palco ao lado de Luna e Selena. Maria escuta Luna conversar com Soraya sobre os problemas financeiros de Nero.

Pascoal instrui seu advogado a ameaçar Preciosa em troca de auxílio. Selena divulga uma notícia sobre ela e Jefinho, causando abalo em sua parceria com Luna.

Preciosa tem uma ideia para tentar manter Pascoal detido e pede a colaboração de Cecília e Miguel.

Luna anuncia o término de sua dupla com Jefinho. César relembra Luna. Preciosa, Luna e Miguel são conduzidos para falar com Merreca.

Sobre "Fuzuê"

"Fuzuê", criada por Gustavo Reiz, conta a história de Luna, uma mulher carismática e simples que reside no bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro. Envolvida na produção e comercialização de biojoias, ela busca incessantemente por pistas sobre o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha, ex-cantora da Lapa que desapareceu de maneira misteriosa.

Luna conhece o advogado Miguel na loja Agitação, onde Maria foi vista pela última vez. Juntos, vivenciam um grande amor e diversas aventuras. Marina Ruy Barbosa interpreta uma poderosa empresária que descobre que Luna é sua irmã perdida, com quem ela precisa compartilhar a fortuna oculta de seu pai.