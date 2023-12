Carla Diaz admite que chora no sexo após gozar: 'Fiquei em choque'

Carla Diaz, 33, revelou que já chorou algumas vezes no sexo ao atingir o orgasmo e admitiu no podcast DiazOn que, na primeira vez em que isso ocorreu, ela ficou "assustada".

O que aconteceu

Diaz questionou "se é normal chorar no orgasmo" e usou a si mesma como exemplo. Durante conversa com a sexóloga Laura Muller, ela admitiu: "Já aconteceu comigo mais de uma vez, e aí eu lembro que a primeira vez que aconteceu eu me assustei um pouco, fiquei meio em choque na hora. Eu [questionei] o porquê disse e aí eu fui pesquisar, mas queria que você explicasse".

A sexóloga explicou que o choro pode ocorrer porque o orgasmo é também uma descarga emocional que provoca diferentes reações nas pessoas. "É uma emoção muito forte. O orgasmo é a descarga de uma tensão sexual, que a gente vai acumulando essa tensão, que é a excitação, e na hora que dá essa descarga, é como se destampasse alguma coisa, então é uma descarga emocional também. Não necessariamente é um choro de tristeza. E pode ser uma emoção que acompanha aquele momento tão de ápice".

Muller também destacou que a falta de informação sobre educação sexual faz com que as pessoas pensem que o sexo precisa seguir um script. A profissional acredita que a pornografia, o sexo roteirizado, pode ter influência nisso. Entretanto, a sexóloga afirmou ser preciso compreender que o filme pornô é gravado e editado, não ao vivo, como na vida real.