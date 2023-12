Falatório e energia mais cara: as broncas mais icônicas da produção do BBB

Apesar de atrair os holofotes por suas polêmicas, o Big Brother Brasil (Globo) já chamou a atenção pelas broncas dada aos participantes.

A seguir, relembre alguns dos sermões mais icônicos da produção:

Antitabagismo, refeição e mais no BBB 23

BBB 23: Gabriel, MC Guimê e Bruna Griphao conversam na área externa Imagem: Reprodução/Globoplay

A edição mão escapou das chamadas de atenção e as principais foram:

Veto ao cigarro "Não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Vamos reorganizar, pois vocês estão fumando demais. Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro, mesmo apagado, dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma (...). O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar."

'Manda quem pode, obedece quem tem juízo' "Senhores, a gente fala, vocês ouvem, apagam e seguem a história."

Desrespeito "Senhor Fred insultou a produção essa noite. Dona Bruna questionou a imparcialidade da produção por causa de seu figurino. Sigam seu jogo e esqueçam a produção."

Sem comida "Alface, Alface. Ricardo, para sala!", advertiu Tadeu Schmdit após o brother comer um pão antes da Prova de Resistência.

Tadeu Schmidt x elenco do BBB 22

BBB 22: Tiago trocou farpas com Tadeu na Discórdia Imagem: Reprodução/Globoplay

O apresentador não poupou os "puxões de orelha" em sua primeira vez à frente do programa. Schmidt criticou quem só pensava em "se divertir" no jogo, repreendeu Maria pelo uso de palavrões no ao vivo e levou uma resposta ríspida de Tiago Abravanel.

Sister ignorada e cobrança de posicionamento BBB 21

BBB 21: Karol Conká leva corte de Tiago Leifert Imagem: Reprodução/Globoplay

Tiago Leifert ignorou Karol Conká no auge de seu cancelamento, mas cobrou posicionamento de Fiuk. O então apresentador passou a vez de fala da cantora para Juliette e, na outra situação, afirmou o que o filho de Fábio Jr. queria dizer em um Jogo da Discórdia.

Alfinetada por discurso no BBB 17

Rômulo comentou sobre o discurso de Tiago Leifert em várias ocasiões Imagem: Reprodução/ TV Globo

Rômulo criticou os discursos de Leifert, classificando-os como "discursinho" e "palhaçada". O jornalista não perdeu a oportunidade e alfinetou o brother: "Eu fico feliz com a forma respeitosa que você usou agora. Quando vocês desrespeitam uma regra, na verdade, vocês estão combatendo o público. E essa batalha vocês não vão ganhar".

'Sorria, você está sendo filmado' no BBB 15

Bial chamou a atenção de Luan na temporada Imagem: Reprodução/TV Globo

Após guardar balas de uma festa para comer no dia seguinte, Luan foi repreendido por Pedro Bial. "Bonito, Luan... De novo, Luanzinho? É ruim de enganar o Big Brother. Você escondeu umas balinhas da festa para comer hoje. A gente acaba de ver nas imagens... Você colocando na boca e mastigando. Está tudo gravado."

Falatório contestado no BBB 13

Kamilla Salgado levou bronca por falar demais no BBB 13 Imagem: Reprodução

Kamilla pode ter sido até inspiração para a placa "palestrinha" no BBB. Em um Jogo da Discórdia, Pedro Bial perdeu a paciência e avisou que a sister havia ultrapassado o tempo: "Kamilla, mais uma vez, não respeitou o tempo".

Conta de energia no BBB 12

Bial fez intervenção após gasto excessivo Imagem: Reprodução/TV Globo

Até a conta de energia foi motivo de bronca no Big Brother Brasil, após os brothers se excederem e aumentarem o valor. Com o desperdício, Bial "deu um puxão de orelha" e puniu todos do BBB 12.