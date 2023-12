Brasil é 15º país mais seguro para visitar, aponta relatório de seguradora

O Brasil foi considerado o 15º país mais seguro para se visitar em 2024. A conclusão é do mais recente relatório "Safest Destinations" (Destinos Mais Seguros, em tradução livre), elaborado pelo nono ano consecutivo pela seguradora Berkshire Hathaway Travel Protection, divulgado na última semana pela empresa à revista Forbes americana.

O salto foi expressivo: em 2022, o Brasil ocupava a 42ª posição no ranking, ganhando 27 posições em 2023. Lideram a lista deste ano como as opções de destinos mais seguros o Canadá, a Suíça e a Noruega. Em contrapartida, nenhuma cidade brasileira aparece entre as 15 primeiras.

Para chegar ao resultado, a seguradora entrevistou 1.702 viajantes e combinou suas respostas com dados do Global Peace Index (Índice de Paz Global, elaborado pelo Institute of Economics and Peace, organização australiana parceira da ONU e do Banco Mundial), além das avaliações de segurança elaboradas pelo Departamento de Estado americano.

Turistas precisavam ter visitado os países que estavam avaliando nos últimos cinco anos. Foram considerados os riscos para terrorismo, emergências climáticas, estrutura e situação de saúde, além da segurança de mulheres e minorias —como LGBTs. As entrevistas com os viajantes foram concluídas em setembro e, portanto, as notas da Islândia não refletem desastres naturais imprevisíveis, como os terremotos que abalam o país nas últimas semanas.

Confira os 15 países mais seguros para visitar:

1º: Canadá

Toronto Imagem: Tourism Toronto

2º: Suíça

Genebra Imagem: bloodua/Getty Images/iStockphoto

3º: Noruega

Bergen Imagem: Tatiana Kolesnikova/Getty Images

4º: Irlanda

Donegal Imagem: MNStudio/Getty Images/iStockphoto

5º: Países Baixos

Noord, em Amsterdã Imagem: fokkebok/Getty Images

6º: Reino Unido

As ruínas do Castelo Urquhart próximo ao Lago Ness nas Terras Altas da Escócia Imagem: Anastasia Yakovleva/Getty Images

7º: Portugal

Bonde sobe uma das ruas do centro antigo de Lisboa Imagem: Alexander Spatari/Getty Images

8º: Dinamarca

Apenrade Imagem: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

9º: Islândia

Westfjords Imagem: Getty Images

10º: Austrália

Ilha dos Cangurus Imagem: Omar Al-Samarrai/Getty Images/iStockphoto

11º: Nova Zelândia

Área de conservação Diamond Lake do Mount Aspiring National Park Imagem: Stewart Watson/Getty Images/iStockphoto

12º: Japão

Osaka, na ilha de Honshu Imagem: onosan/Getty Images/iStockphoto

13º: França

Monte Saint-Michel, na França Imagem: mmac72/Getty Images

14º: Espanha

Museu Reina Sofía, em Madri Imagem: DeltaOFF/Getty Images

15º: Brasil

Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro Imagem: Stefan Lambauer/Getty Images

E as cidades..

1ª: Honolulu, nos EUA

Praia de Waikiki, em Honolulu, no Havaí Imagem: jewhyte/Getty Images/iStockphoto

2ª: Montreal, no Canadá

Rua Wellington, em Montreal Imagem: Reprodução/Facebook Promenade Wellington

3ª: Reykjavik, na Islândia

Hallgrímskirkja ou Igreja de Hallgrímur, na Islândia Imagem: Tsuguliev/Getty Images/iStockphoto

4ª: Sydney, na Austrália

Vista para a Casa de Ópera de Sydney Imagem: Julien Viry/Getty Images

5ª: Amsterdã, na Holanda

Spiegelgracht, em Amsterdã Imagem: KavalenkavaVolha/Getty Images/iStockphoto

6ª: Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Museu do Futuro, em Dubai Imagem: Jelina Preethi/Getty Images

7ª: Copenhague, na Dinamarca

Nyhavn, em Copenhague Imagem: Guo Junjun/Creative Commons

8ª: Londres, no Reino Unido

Panorama do horizonte de Londres Imagem: Stewart Marsden/Getty Images/iStockphoto

9ª: Seul, na Coreia do Sul

Vista para a Seoul Tower, em Seul Imagem: Getty Images/iStock

10ª: Veneza, na Itália

Vista para os canais em Veneza Imagem: Getty Images/iStockphoto

11ª: Tóquio, no Japão

Trem passando próximo ao Parque Sotobori, em Tóquio Imagem: Hiro1775/Getty Images/iStockphoto

12ª: Berlim, na Alemanha

O Portão de Brandemburgo, um dos pontos mais famosos de Berlim Imagem: Claudio Schwarz/ Unsplash

13ª: Paris, na França

Arredores da Torre Eiffel, em Paris Imagem: encrier/Getty Images/iStockphoto

14ª: Barcelona, na Espanha

Parc Güell em Barcelona Imagem: MasterLu/Getty Images/iStockphoto

15ª: Orlando, nos EUA