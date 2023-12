BBB 24: Luis Miranda e Marcos Veras vão comandar novos quadros do reality

Luis Miranda, 53, e Marcos Veras, 43, serão responsáveis pela apresentação de dois quadros inéditos no BBB 24.

O que aconteceu

Luis Miranda vai comandar o quadro 'Big Babado'. A ideia é comentar os últimos acontecimentos do reality: "É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade", diz. A informação de que ele faria parte desta edição já havia sido adiantada pelo colunista Lucas Pasin, de Splash.

Marcos Veras será responsável pelo 'Vamo invadir sua casa'. A Globo não divulgou a premissa do novo quadro, mas o humorista se diz animado: "Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros".

Um terceiro quadro vai explorar as teorias que os fãs criam sobre o reality. No "Fanfic Brasil", o foco são as redes sociais — ainda não foi divulgado quem vai apresentar o quadro.