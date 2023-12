Autor manda recado para homofóbicos após beijo gay em 'Terra e Paixão'

Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) deram o tão aguardo 1º beijo do casal em "Terra e Paixão" (Globo). Depois disso, Walcyr Carrasco, autor da novela das 9, falou sobre o momento e mandou recado para os homofóbicos em entrevista ao Gshow.

O sucesso do casal: "Sinceramente, a gente nunca espera o sucesso. O sucesso depende muito do jeito que você conta, o escândalo depende muito do jeito que você faz. Kelvin e Ramiro têm um traço de ingenuidade, de quase brincadeira, que faz com que o casal seja engraçado, simpático. E por causa disso eu apostava que ia dar certo, mas eu esperava, realmente, ver o resultado do público. E o resultado do público é ótimo!"

A quem se deve o êxito de Kelvin e Ramiro: "Eu devo principalmente aos atores, ao tom de leveza que a direção deu... e eu acho, sim, que eu devo um pouco a mim mesmo, porque eu fui contando aos poucos, devagar, pro público absorver e aceitar essa história. E aceitou, abraçou e torce por Kelvin e Ramiro."

Como lida com a pressão do público: "Eu não me curvo à pressão do público. Eu deixo as pessoas dizerem o que acham, mas também tenho a minha opinião. E, tendo minha opinião, a gente consegue avançar. E o mais importante, ajudar a sociedade a avançar em temas tão importantes, que tornam o mundo melhor."

Recado para os homofóbicos: "Gente, abram os olhos! Abram os braços! Estejam prontos para aceitar o outro. Porque, a forma como cada um se comporta, não interessa você. Não adianta ficar brigando, porque a felicidade vem de um sentimento interno. Você gosta de alguém, você aceita aquela pessoa, você é mais feliz!"