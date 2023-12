Ator Andre Braugher, astro de "Brooklyn Nine-Nine", morre aos 61 anos

(Reuters) - O ator duas vezes vencedor do Emmy Andre Braugher, astro da comédia de televisão "Brooklyn Nine-Nine" e do drama policial dos anos 1990 "Homicídio", morreu na segunda-feira aos 61 anos após uma breve doença, informou sua agente na terça-feira.

Braugher estrelou ao lado de Andy Samberg a sátira policial "Brooklyn Nine-Nine" por oito temporadas, de 2013 a 2021, no papel do capitão Ray Holt, pelo qual recebeu quatro indicações ao Emmy e dois prêmios Critics Choice de melhor ator coadjuvante em série de comédia.

Ele já havia se estabelecido como ator dramático interpretando o detetive Frank Pembleton em "Homicídio", de 1992 a 1998, um papel de destaque pelo qual ganhou seu primeiro Emmy em 1998, como ator em série dramática.

Braugher também ganhou um Emmy em uma minissérie em 2006 pelo papel de Nick Atwater em "Thief".

No total, ele teve 11 indicações ao Emmy, segundo o site da Academia de Televisão, e 67 créditos de atuação, de acordo com o IMDB.com.

Seu papel mais recente no cinema foi o de Dean Baquet, editor do New York Times, em "Ela Disse", uma dramatização do trabalho do jornal, vencedor do Prêmio Pulitzer, sobre abuso e assédio sexual de figuras importantes do show business e da mídia.

Nascido e criado em Chicago, Braugher se formou na Universidade de Stanford e fez mestrado na Juilliard, de acordo com a biografia fornecida pela agente Jennifer Allen.

