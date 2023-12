Após voltar para cidade, abusador observa Petra em 'Terra e Paixão'

No próximo capítulo da novela das 9 "Terra e Paixão" (Globo), Dirceu (Eriberto Leão), o abusador de Petra (Débora Ozório), retorna para Nova Primavera.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O irmão de Irene (Gloria Pires) volta à cidade depois de anos. Ele ficará hospedado na mansão dos La Selva.

Ao chegar no local, o tio encontra a sobrinha dormindo. Ele fica observando Petra e até tenta tocá-la, mas a moça se mova e ele recua.

Depois disso, Dirceu vai para o quarto de hóspedes e diz que precisa recuperar o tempo perdido. "Eu ainda não tinha me dado conta do tanto de saudade que eu estava de Nova Primavera... Dirceu, você não devia ter demorado tanto pra voltar. Agora é recuperar o tempo perdido", fala sozinho.

Após acordar, a agrônoma vai para uma consulta com a psicóloga e confessa que sonhou com seu abusador. "É que essa noite eu sonhei de novo com aquela mesma cena da minha infância. Aquela que eu já te contei numa outra sessão, lembra? Só que dessa vez teve uma diferença fundamental, Marta. No sonho de hoje, eu vi o rosto dele! Tava tudo um pouco distorcido, mas pela primeira vez na minha vida eu consegui ver o rosto daquele homem! Eu vi o rosto do homem que abusou de mim quando eu era criança", conta.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.