Após noite de sexo sem preservativo, Antenor morre com flagra indiscreto

Do BOL, em São Paulo

Nos episódios seguintes de "Paraíso Tropical", Fred surpreende Olavo ao convidar Heitor para ser seu assistente. Heitor, desconfiado, indaga se o convite está relacionado ao interesse de Fred por Camila, mas este mente. Olavo fica irritado por ter sido pego de surpresa por Fred.

Ana Luísa, Antenor, Daniel e Fabiana aproveitam um passeio de barco. Jáder comunica a Bebel que ela ficará com o apartamento e dividirá os lucros com ele. Joana e Umberto fazem planos para abrir uma locadora.

Fred confidencia a Olavo que Heitor ficará por perto apenas até conquistar Camila. Neli aconselha Camila a não mencionar a pulseira para Heitor. Ana Luísa compartilha com Fabiana detalhes sobre a morte de seu filho, emocionando-a. Neli insiste para que Heitor aceite a proposta.

Clemente sugere que Isidoro revele a Taís a existência de sua irmã gêmea. No entanto, Isidoro alega que não pode revelar a verdade sobre a mãe dela. Cibele recebe os convidados, e Antenor visita o quarto de Fabiana.

Hugo confessa a Taís seu desejo de viajar com Felipe, mas enfrenta a resistência de seu pai. Taís oferece-se para fingir ser a namorada de Hugo, que a apresenta a Lucena. Ana Luísa bate à porta do quarto de Fabiana, deixando Antenor morrendo do coração de medo.