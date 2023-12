Andre Braugher, Capitão Holt de 'Brooklyn Nine-Nine', morre aos 61 anos

Andre Braugher, o ator vencedor do Emmy, mais conhecido por seus papéis nas séries Homicide: Life on The Street e Brooklyn Nine-Nine, morreu na segunda-feira, 11, aos 61 anos. A assessora de Braugher, Jennifer Allen, confirmou sua morte à revista Variety.

O ator norte-americano nascido em Chicago teve seu papel de destaque em Glory, de 1989, estrelando ao lado de Morgan Freeman e Denzel Washington, que ganhou um Oscar pelo filme sobre um regimento do exército totalmente negro durante a Guerra Civil.

Apesar do papel, ele disse à Associated Press em 2019 que teve dificuldades para encontrar trabalho em uma Hollywood onde os papéis para atores afro-americanos eram "poucos e distantes entre si".

Mas ele se estabeleceu com o papel do detetive Frank Pembleton, que interpretaria por sete temporadas em Homicide: Life on the Street, um drama policial da NBC baseado em um livro de David Simon, que criaria The Wire.

Ele ganhou seu primeiro Emmy de carreira pelo papel, levando o troféu de ator principal em uma série dramática em 1998. O seu segundo veio como melhor ator principal em uma minissérie ou filme de 2006 por Thief no FX. Braugher ganhou dois Emmys em sua carreira, após 11 indicações.

Anos mais tarde, ele interpretaria um tipo muito diferente de policial em um tipo muito diferente de programa, mudando para a comédia como o capitão Ray Holt na série da Fox Brooklyn Nine-Nine, estrelada por Andy Samberg. A série durou oito temporadas, de 2013 a 2021.

Embora o ator tenha mergulhado na comédia dramática da TNT, Men of a Certain Age, Brooklyn Nine-Nine ainda representou uma grande mudança para Braugher, que era conhecido por atuar em dramas sombrios e pesados. "Senti como se fosse uma oportunidade de fazer algo totalmente diferente do resto da minha carreira."

Braugher disse à AP: "gosto porque simplesmente abre minha mente e me força a pensar de uma maneira diferente. Então, acho que me tornei muito mais flexível como ator e mais aberto ao incrível número de possibilidades de como interpretar uma cena."

Nas redes sociais, o ator Terry Crews, que interpreta o sargento Terry Jeffords na produção de comédia, lamentou a morte do ex-colega de trabalho, "Foi uma honra ter te conhecido, dado risadas, trabalhado e compartilhado esses gloriosos oito anos assistindo seu incontestável talento", disse.

Andre foi casado por mais de 30 anos com sua coestrela de Homicide, Ami Brabson - e eles tiveram três filhos. Sua morte foi noticiada inicialmente pelo Deadline. Fonte: Associated Press.