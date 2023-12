Ana Hickmann diz que sofre tortura psicológica após separação

Ana Hickmann postou Stories no Instagram nesta quarta-feira, 13, e comentando sobre agressão e tortura psicológica. A apresentadora vive um embate na Justiça com o ex-marido, Alexandre Correa, após registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. Veja aqui .

"Agressão pode continuar depois que você tira o agressor de dentro da sua casa. Estou falando de agressão psicológica, emocional, tortura que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade e uma nova bordoada da vida de coisas que meu ex-marido criou. Todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio, que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo meu nome e telefone", comentou Ana nas redes sociais.

A artista disse que sua vida inteira passa por investigação - ela contratou um perito criminal para fazer um levantamento sobre Alexandre Correa. "É exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade, vou provar quem eu sou e provar quem eram as pessoas que criaram isso tudo", completou.

Entenda o caso

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com "ambos aumentando o tom de voz". A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

"O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima", diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

"A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las", encerra o documento.

O que diz Alexandre?

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo, 26.

Após a repercussão da entrevista, o empresário afirmou que ela está cometendo "uma verdadeira injustiça" ao falar sobre o caso, segundo a Quem. Veja o pronunciamento compartilhado por ele à época em que a apresentadora registrou o boletim de ocorrência:

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."