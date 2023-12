Ana Hickmann acusa ex-marido de 'agressão psicológica, emocional e tortura'

Ana Hickmann, 42, acusou o ex-marido, Alexandre Correa, de agressão psicológica, emocional e tortura.

O que aconteceu

A apresentadora afirmou que continua sendo vítima de violência, apesar do fim do casamento. "Cada dia que passa eu recebo uma novidade de coisas que meu ex-marido criou, e o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio, e eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo meu nome e telefone", disse no Instagram.

Ela contou que vai mostrar a verdade. "Minha vida inteira está sendo vasculhada, e ainda bem. É dessa forma que eu vou provar quem eu sou, quem eram as pessoas — não era um indivíduo só, não — que criaram isso tudo."

Procurada por Splash, a defesa de Alexandre Correa afirmou que a famosa está mentindo. "Alegações falsas sem provas. Uma verdadeira obsessão por destruir a imagem do homem que foi casada por 25 anos."