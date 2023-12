A Fazenda: Márcia revela valores recebidos por peões: 'Levantando grana'

Em conversa com Tonzão, na academia da sede de A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu falou sobre os valores que os peões recebem dentro do jogo. A ex-jogadora de vôlei não especificou se os valores são referentes as frequentes ações de patrocinadores, ou outras atividades realizadas.

Márcia Fu: "Estamos levantando uma grana, né? Ajuda pra c*ralho, né? Onde que [lá fora] em meia hora a gente ganha 2 contos [R$ 2 mil]"?

O cantor concordou com Márcia, sem se estender no assunto.

Ela continuou: "Vai ganhar 2 contos lá fora pra ver se a gente não tem que virar Cidade de Deus do avesso. Cê entendeu o que tô falando!".

Márcia apontou que precisa trabalhar muito para levantar esse valor. "Tenho que virar minha loja do avesso pra ter lucro de 2 contos. Virar, tá? Virar! Nós estamos tendo uma oportunidade boa. Deus é bom pra nós".