Lily e Tonzão batem boca com Shay: 'Se esconde atrás dos seus amigos'

Após a formação da 12ª roça de A Fazenda 2023 (Record), Lily e Tonzão discutiram com Shayan. Tudo começou depois do iraniano afirmar que a dupla dos Crias é "medrosa" e "não fez nada no jogo".

Shay: "Vocês são medrosos, covardes! Usam o nome dos outros o tempo inteiro. Você não fez nada aqui no jogo, Tonzão."

Tonzão: "Você é soberbo! Eu não fiz nada no jogo? Você que fez?"

Lily: "Medroso é você! Você é grandão bobão! Um grandão medroso! Covarde é você, que se esconde atrás dos seus amigos. Você não tem argumentos e desmerece a história dos outros aqui dentro."

Tonzão: "Você tem medo de mim. Estava no embate comigo e quando viu que eu ia para cima, desistiu."

Shay: "Sabe qual é a questão? Eu não vou para cima das pessoas."

WL: "Você está chamando a gente de medroso, mas quem que está com medo do Pôr do Sol? É como o chefe do seu grupo [Cezar Black] fala: 'que o jogo já tem vencedor'. Você é marionete dele."

