A Fazenda 2023: Qual peão do top 10 tem mais seguidores nas redes?

O top 10 de A Fazenda 2023 (Record) está formado: agora, os peões batalham não somente pela preferência do público dentro do reality show, como também nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Instagram, quatro peões já passaram da casa de um milhão de seguidores — e WL é quem acumula o maior número de fãs.

Veja quantos seguidores no Instagram cada participante do top 10 tem neste ponto do jogo:

André Gonçalves: 729 mil

Cezar Black: 1,1 milhão

Jaquelline: 3,5 milhões

Lily Nobre: 450 mil

Márcia Fu: 528 mil

Nadja Pessoa: 2,6 milhões

Radamés Furlan: 219 mil

Shay Haghbin: 754 mil

Tonzão Chagas: 448 mil

WL Guimarães: 4,1 milhões

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: quem é o favorito do top 10? Enquete encerrada Total de 68658 votos 48,40% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 28,63% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 16,78% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 4,47% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 0,46% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,44% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 0,21% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,21% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,20% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,19% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 68658 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados