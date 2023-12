Tonzão defende Lily de Cezar Black: 'Soberbo! Só o seu jogo é bom?'

Na madrugada desta quarta-feira (13), após a formação da 12ª roça de A Fazenda 2023 (Record), Tonzão defendeu Lily em um bate-boca com Cezar Black.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu? No programa ao vivo, durante a formação da berlinda, Black votou em Lily e afirmou que a cantora não merecia estar no jogo porque ainda não foi para a votação popular.

Tonzão: "Você tem que parar com essa mania de subestimar as pessoas, falar que elas não merecem estar aqui. Para com isso, velho."

Black: "Tem que ir para a roça, irmão. Por isso eu votei nela."

Tonzão: "Que soberba! Só porque ela não foi para a roça, não merece estar aqui? Ela não jogou, não fez parte do jogo? O jogo tem que ser do jeito que você quer? Soberba do c*ralho! Cada um joga do jeito que quer! Parece que não aprendeu! Maceta os outros e depois quer dar uma de coitadinho."

Tonzão: "Você tem noção do que falou [no ao vivo]? Ela está aqui há mais de 80 dias. Só você que merece? Só porque foi para a roça e voltou? Para com isso, rapaz! Sabe o que é isso para o psicológico de uma pessoa?"

O jogo é só isso, ir para a roça? Montar estratégia para não ir para a roça não é jogar? Ter um bom convívio não é jogo? Que cara soberbo! Não muda nunca. Tonzão

"Maceta os outros e depois quer dar uma de coitadinho", dispara @tonzaochagas para @cezarblackk



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/nKNRkCYQ4X -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 13, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Enquete encerrada Total de 3452 votos 84,30% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 12,25% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,45% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 3452 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados