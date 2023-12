Madrugada em A Fazenda 15 é marcada por tretas entre Crias e Paiol

Na reta final de A Fazenda 2023 (Record), os peões tiveram uma madrugada agitada na sede. Confira o resumo do que rolou na noite após a formação da 12ª roça.

Tonzão x Cezar Black

A Fazenda 2023: Tonzão discute com Cezar Black após formação da 12ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Depois do programa ao vivo, Tonzão discutiu com Black e defendeu Lily das acusações do ex-BBB — que disse que ela não merecia estar no jogo por ainda não ter ido para a votação popular.

Tonzão: "Que soberba! Só porque ela não foi para a roça, não merece estar aqui? Ela não jogou, não fez parte do jogo? O jogo tem que ser do jeito que você quer? Soberba do c*ralho! Cada um joga do jeito que quer! Parece que não aprendeu! Maceta os outros e depois quer dar uma de coitadinho."

Black se defende

A Fazenda 2023: Cezar Black se defende após acusações de Tonzão Imagem: Reprodução/PlayPlus

Após o desentendimento, Black desabafou com Shay: ele disse que em nenhum momento desmereceu o jogo de Lily.

Black: "Tem que ir para a roça. Todo mundo já foi, menos ela. Então tem que ir para ver o que o Brasil acha. Acabou, não desmereci ninguém."

Shay: "Você deu a sua opinião. Eles querem distorcer."

Lily e Tonzão x Shay

A Fazenda 2023: Lily e Tonzão discutem com Shay após formação da roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Lily e Tonzão também bateram boca com Shay. A treta teve início quando o iraniano afirmou que a os Crias são "mentirosos" e "não fazem nada no jogo".

Shay: "Vocês são medrosos, covardes! Usam o nome dos outros o tempo inteiro. Você não fez nada aqui no jogo, Tonzão."

Lily: "Medroso é você! Você é grandão bobão! Um grandão medroso! Covarde é você, que se esconde atrás dos seus amigos. Você não tem argumentos e desmerece a história dos outros aqui dentro."

