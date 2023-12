Como será a roça dupla de A Fazenda 2023? Entenda a dinâmica

A Fazenda 2023 (Record) se aproxima da sua reta final: nesta quarta-feira (13) a primeira roça dupla da temporada será formada — e na quinta (14) dois peões deixam o jogo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Entenda a dinâmica

Terça-feira (12/12): Formada a roça quíntupla com André, Cezar Black, Radamés, Tonzão e WL. Black e Radamés foram vetados da última Prova do Fazendeiro. Um dos peões restantes se salva da 12ª roça.

Quarta-feira (13/12): Realização da última Prova do Fazendeiro. Ao final do programa ao vivo, será aberta a votação entre quatro roceiros — Black, Radamés e os dois perdedores da dinâmica. Os dois menos votados deixarão o jogo no dia seguinte.

Quinta-feira (14/12): Eliminação dupla e fim do cargo de Fazendeiro.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Enquete encerrada Total de 3452 votos 84,30% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 12,25% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 3,45% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 3452 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados