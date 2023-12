A Fazenda 15: Black se defende e diz que não desmereceu jogo de Lily

Após a discussão com Tonzão em A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black conversou com Shay e disse que em nenhum momento desmereceu o jogo de Lily.

Black: "Tem que ir para a roça. Todo mundo já foi, menos ela. Então tem que ir para ver o que o Brasil acha. Acabou, não desmereci ninguém."

Shay: "Você deu a sua opinião. Eles querem distorcer."

Black: "Deixa eles falarem... Eu não vou ficar gritando, me estressando e podendo errar falando algo. Eu falo na discórdia e acabou."

O que aconteceu? No começo da madrugada, Tonzão defendeu Lily de Black. Na formação da 12ª roça, o ex-BBB disse que a cantora não merecia estar no jogo por ainda não ter enfrentado uma votação popular.

