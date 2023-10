Zé Vaqueiro viaja e faz festa com família e fãs questionam estado de saúde de bebê

O cantor Zé Vaqueiro recebeu questionamentos nas redes sociais após realizar uma viagem com a família a Fernando de Noronha. Arthur, o caçula do artista, nasceu no dia 26 de julho e teve de ser internado com uma malformação congênita. A última atualização sobre o estado de saúde do bebê foi publicada por Zé no dia 15 de setembro.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor pedindo um pronunciamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação des matéria. O espaço segue aberto.

Zé e Ingra Soares fizeram uma festa na segunda-feira, 23, para comemorar o aniversário de 33 anos da mulher do artista. Ingra limitou os comentários no Instagram após a onda de mensagens negativas.

Outros fãs defenderam o casal na rede social. "Não sabem 1% do que eles vivem, só sabe o que é postado. O que eles vivem fora da internet, só eles sabem", escreveu uma internauta em uma foto publicada por Zé.

O artista fez uma publicação em setembro falando sobre o significado do nome que escolheu para o filho. "Arthur significa 'rei urso', 'forte', 'nobre' ou 'corajoso'. Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, meu filho amado, você está sendo forte e corajoso e Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria", escreveu na ocasião.