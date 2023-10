WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android mais antigos; confira

Desde ontem (24), o WhatsApp não é mais compatível com celulares "antigos", que utilizam o Android 4.1 (Jelly Bean), que era até então o requisito mínimo para rodar o aplicativo de mensagens.

Com isso, os dispositivos móveis com essa versão do sistema operacional deixam de receber atualizações do app, que também para de funcionar nos aparelhos.

De acordo com o WhatsApp, agora o aplicativo passa a rodar normalmente apenas em smartphones com as versões 5.0 (Lollipop) e posteriores do Android.

"Aparelhos e softwares estão sempre mudando. Por esse motivo, verificamos regularmente quais sistemas operacionais são compatíveis com o WhatsApp e fazemos as devidas atualizações", explica a empresa em seu site oficial.

Assim como outras companhias de tecnologia, acrescenta o WhatsApp, a cada ano é feita uma análise de quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis.

"É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp", explica.

Aviso aos usuários

O WhatsApp não fornece uma lista dos aparelhos que agora não têm mais suporte e deixam de receber atualizações, mas afirma que vai notificar os usuários sobre o fim da compatibilidade por meio do próprio aplicativo.

No caso do iPhone, não houve mudanças e o aplicativo continua suportando o iOS 12 e versões posteriores.