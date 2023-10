Simioni alfineta aliada e questiona Galisteu de novo: 'Cria mais uma pulga'

Em papo com Jenny, Simioni admitiu não ter gostado da postura de Lily em A Fazenda 2023 (Record), após não ter sido salva por ela da roça, e duvidou da intervenção de Adriane Galisteu.

Simioni: "Para você ver a questão da injustiça, tanto quanto foi com você, da Márcia te desmentir, eu fiz com você e com a Lily, falei: 'Se ela levar isso para a dinâmica, pode deixar que eu vou te defender'."

Jenny: "Eu lembro disso."

Simioni: "Para você ver como são as coisas, a gente meio que se afastou do Paiol para defender a Lily, porque Black não queria que salvasse ela, tomei essa aí na cara para defender ela."

Jenny: "E ainda foi para a roça."

Simioni: "Sobrei no Resta um, não só por ela, mas por quase todo mundo."

Jenny: "Se eu estivesse lá, eu tinha te salvado, só que eu não podia salvar ninguém."

Simioni: "Tenho certeza. Esse jogo é igual à vida, as pessoas que você mais tenta ajudar, as pessoas que você carrega, são as primeiras a te apunhalar pelas costas."

Jenny: "A Nadja ontem... quase briguei com ela."

Simioni: "Mas você não conseguiu enxergar o que ela fez, não?"

Jenny: "Ela tentou se vingar da última vez."

Simioni: "Que errei e votei, não errei, mais uma vez a minha preocupação foi em salvar a Nadja e ela não mandar na Lily. Eu fui e salvei a Lily pela terceira vez."

Na conversa, a peoa também retomou a intervenção de Adriane Galisteu, que a desmentiu dizendo que Jaquelline não falou que queria beijar Tonzão.

"Por tudo que a gente passa aqui dentro, emocionalmente, tinha que ter sido falado: 'a frase falada foi essa'. Porque já não ia mudar, já foi desmentido que não foi Ton. Cria mais uma pulga, esse tipo de 'falo, mas não falo'", destacou.

