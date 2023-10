Após alfinetar Kally na madrugada, Shay pede favor: 'Trabalhando sempre'

Shayan pediu para Kally ajudá-lo caso vença a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (25) de A Fazenda 2023 (Record). Na madrugada, tinha alfinetado a peoa e disse que "não duraria muito tempo no reality".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Aproveitando que a cantora estava sozinha, prestes a realizar suas funções, Shayan pediu para ficar sem tarefas na próxima semana.

Shay: "Kally, se você voltar Fazendeira, posso pedir para não fazer nada? Estou trabalhando sempre, não parei. Quero descansar."

A peoa confirmou com a cabeça que o ajudaria caso saísse vitoriosa da Prova do Fazendeiro. O participante também indicou que, caso precisasse, poderia cuidar novamente do cavalo Colorado.

Assim que saiu da oficina, Kally afirmou que fará os peões que estão descansados trabalharem.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Enquete encerrada Total de 4920 votos 73,48% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 23,19% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 3,33% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 4920 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu