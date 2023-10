Quando a gente pensa que já assistiu a todas as tragédias dos últimos dias, semana após semana no Fantástico, naquele clima de domingo à noite que todo mundo conhece bem, eis que de repente, não mais que de repente, surge Sabrina Sato. Os cenários paradisíacos na Itália escolhidos no TikTok e no Instagram encantam até os viajantes mais sambados. E seu jeito irreverente, engraçado e até mesmo debochado de levar não só o tema adiante, mas também envolver os convidados realmente desarma qualquer telespectador, que se rende sem reclamar.

E o figurino, descolado ao mesmo tempo que elegante e mega sofisticado? E os acessórios e tudo mais? Sabrina é uma festa. Não porque ela ame Carnaval, mas sozinha ela é uma escola de samba inteira.

Colunistas do UOL

Ela levanta qualquer astral, afasta qualquer tempo ruim, mais do que o Cacique Cobra Coral, que já faz um belo trabalho. É nítida a reação, por exemplo, de Poliana Abritta quando as câmeras voltam pra ela depois do episódio de Sabrina ir ao ar no Fantástico. Até ela assume sua admiração.

Agora pensando em todos os programas de TV que ela tem participado ou mesmo estrelado, é interessante ver como Sabrina dá conta de todos esses papéis. Achei que ela com Marcelo Adnet no "Sobre nós dois", no GNT, cuja primeira temporada já terminou e deverá render mais uma, a sintonia entre os dois foi muito boa. No "Desapegue se for capaz", no mesmo canal, ela tem comentários muito engraçados quando lida com os acumuladores.

Já no "The Masked Singer", na Globo, mais um gol: ela volta também na próxima temporada, em janeiro. Ufa, cansei, mas tem mais: em novembro agora ela estreia no Multishow e no Globoplay uma parceria com João Vicente de Castro que vai se chamar "Let love". Vai ser engraçado porque além de tudo, eles foram namorados e têm uma intimidade que vai ajudar. Já o quadro do Fantástico que durou quatro semanas, tem grande chance de ganhar uma nova temporada, sim, já que a aceitação foi muito boa.

Enquanto isso, seu reality sobre o Carnaval vai acontecer mais uma vez no início de 2024, pelo terceiro ano, no GNT. São os bastidores do corre todo de Sabrina entre uma escola de samba em São Paulo e outra no Rio e todos os bailes dos quais ela participa. Como esquenta para a folia, cumpre e entrega.

Impressionante como em todos os lugares em que Sabrina entrou, todos os programas e realities, ela convenceu e deu certo. Desde os tempos de Pânico e de BBB. Circulou também por outras redes de TV até finalmente chegar na Globo.

Sabrina nunca dependeu de namoros para aparecer. Entre a suas qualidades, acho que ser sincerona acima de tudo ajuda muito. Ser bonita, charmosa e sexy à sua maneira, também. Até o sotaque caipira, do interior de São Paulo, ajudou.

Boa mãe, ela adora malhar e eu mesma já vi ela levar bronca da irmã e sua empresária, Karina Sato, dizendo que ela está musculosa demais. Eu entendo: para uma pessoa agitada e cheia de energia como ela, só mesmo malhando muito.

Acho engraçado ela se dar bem com povo e com a casta. Ela agrada à audiência média e faz o maior sucesso no high society, quando frequenta as festas dos ricos. Ela circula tão bem quanto, nos dois mundos. Participa da semana de moda de Paris com a mesma desenvoltura que passa o final de semana com a família toda em uma fazenda no interior com lago e piscina.

Chamou um arquiteto da moda para fazer seu apartamento, Arthur de Mattos Casas, e lá vive cercada não só da família mas também dos profissionais que lidam com ela no dia a dia.

Sei que é unanimidade é burra, aprendi isso já faz tempo Nelson Rodrigues, mas toda regra tem exceção e acho que no caso de Sabrina ela é uma: todo mundo ama ela.

Ela é bem humorada tanto no mundo real quanto na ficção. Parece sempre estar de bem com a vida. Suas intervenções nessa última temporada na Itália, que apareceu no Fantástico, eram precisas, engraçadas, autênticas, espontâneas. Nesse último episódio, por exemplo, em uma pizzaria, ela colocou no celular Ronaldo Fenômeno para falar com o dono. E quando experimentou um pedaço de pizza comendo com a mão, disse que ia fazer que nem no Brasil: foi pra debaixo da mesa igual Ana Maria Braga faz quando come algo muito bom em seu programa. É claro que o dono do restaurante não entendeu nada, mas o resultado foi bom.

Sabrina não quer estresse com ninguém e nem arrumar briga com ninguém. Se dá com todo mundo, não é de climão. Dá pra perceber que a criação dessa "persona", além do papel importantíssimo do stylist Pedro Salles, que a veste há cinco anos, tem muito dela própria. A gente tem impressão que Sabrina percebeu e se apossou desse lugar que ela ocupa na TV brasileira. Ela sabe o que está fazendo. E apesar de se divertir muito, não está brincando não.